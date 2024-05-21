Цены как в Европе: чего ждать после увеличения акциза на топливо

Кабмин предлагает повысить акциз на топливо в несколько этапов, первый из которых ожидается в июле. Если решение примут, то цены для обычных потребителей могут вырасти.

Как изменятся цены на топливо

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин пояснил, что Кабмин таким образом выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к своему в части акцизного налога.

Читайте также Достижения "Нафтогаза": сколько скважин удалось открыть регулятору с начала 2024 года

Эту рекомендацию можно было бы отсрочить, однако она оказалась очень актуальной, ведь нужно как-то наполнять бюджет. Поэтому правительство, долго не колеблясь, приняло решение увеличить акциз на топливо,

– сказал он.

Он считает, что Украина вполне может выполнить рекомендации ЕС и соответственно стоимость топлива на АЗС может вырасти до 75 – 80 гривен за литр.

Если так лучше понимать, то топливо будет стоить, как в Европе – 1,6 – 1,8 доллара, то есть 75 – 80 гривен за литр,

– спрогнозировал Лёвушкин.

Сейчас в Кабмине предлагают поэтапно увеличить акциз на топливо. Первый этап запланирован на июль.

Акцизы могут вырасти следующим образом:

на бензин – до 242,60 евро за 1000 литров;

на дизель – до 177,6 евро за 1000 литров.

Такое решение якобы необходимо для выполнения директив ЕС.