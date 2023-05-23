Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом

Как рассказывают эксперты, сейчас в Украине первичный рынок отстает от вторичного из-за незначительного спроса. Следовательно, в мае ситуация с ценами на этом сегменте рынка была без изменений, впрочем, изменится ли ситуация в июне, читайте в тексте.

Какие изменения ждут рынок недвижимости в июне

Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в июне ситуация на первичном рынке вряд ли изменится коренным образом. Особенно это касается ценовой политики застройщиков.

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По расчетам эксперта, в начале лета ценовая ситуация будет оставаться стабильной.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development На рынке возможны незначительные колебания стоимости квадратного метра: в пределах 1 – 1,5% в гривне и они будут в первую очередь зависеть от стадии готовности того или иного ЖК, его расположения, площади квартир и т.д.

Ценовая стабильность на первичном рынке будет зависеть от 3 важных факторов:

низкий уровень инфляции (с начала года инфляция в стране менее 4%) и соответственно курса валют (с мая фиксируется достаточно оптимистическая тенденция "замораживания" наличного курса, который лишь на 2 – 2,5% выше официального),

спроса на конкретные объекты,

стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Строительство постепенно восстанавливается, но есть нюансы

Как заметил Семенцов, рынок постепенно выходит на "плато". Это означает, что строительство жилья понемногу, но все же набирает обороты.

В то же время на около 30% объектов, начавшихся еще до полномасштабного вторжения, строительные работы так и не возобновились.

Кроме того, маловероятно, что в июне заработают компенсационные сертификаты за разрушенное жилье или произойдет масштабный перезапуск государственной ипотеки "еОселя" с акцентом на первичный рынок, которые могли бы существенно увеличить спрос на новостройки. Но, эксперт добавляет, что при оптимистическом сценарии это может произойти ближе к концу лета.