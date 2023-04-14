Цены перед Пасхой выросли: а что ждет украинцев после праздников
Источник:ТСН
Цены на продукты перед праздниками традиционно взлетели. Однако после Пасхи все может измениться. К примеру, яйца и лук из-за уменьшения ажиотажа ближе к лету должны подешеветь.
После праздников цены пойдут на убыль
По словам Дениса Марчука, заместителя главы Всеукраинского аграрного совета, в преддверии Пасхи цены на некоторые продукты питания подорожали. Впрочем, после праздников нас ожидает спад стоимости.
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Напоминаем, что в этом году цена пасхальной корзины дороже на 24,4% по сравнению с прошлогодней.
После Пасхи мы будем видеть снижение цен на ряд продуктов. Яйца должны подешеветь, потому что такого пика ажиота не будет. Тем более мы переходим в теплое время года, так что производство яиц будет увеличиваться,
– добавил Марчук.
Скорее всего, ближе к маю начнут дешеветь и овощи, которые начнут появляться на открытом грунте. Поэтому не исключение, что цены на лук тоже пойдут вниз.
Мясо подорожало на 30%
Как рассказывает первый министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, в данных продуктах есть определенная сезонность.
Уменьшение спроса – как только начинается большой пост, а рост спроса более резко непосредственно ближе к Пасхе, поскольку уже люди готовятся к празднику. Поэтому ожидается определенное удешевление,
– добавляет он.
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Снижение может составлять 5 – 7%. Это не сильное падение цены, но и резкого подорожания мяса не было. Что нельзя, к примеру, сказать о ценах на яйца, которые рекордно выросли.