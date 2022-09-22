Цены – вдвое выше, гривна – вдвое меньше: что со стоимостью продуктов на оккупированной Луганщине

22 сентября 2022 , 12:23
Читати новину українською

Источник:

телеграмм-канал руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая

Цены на временно оккупированных территориях выросли вдвое. По сравнению с ценами в Украине продукты выросли в среднем более чем на 60%.

По информации от Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, на временно захваченных украинских населенных пунктах цены стали вдвое выше, а гривна вдвое ниже.

Читайте также Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий

Следовательно, украинцы в оккупации обеднели в четыре раза. Население жалуются на ход событий.

Насколько выросли цены на оккупированной Луганской области

Больше всего в цене поднялся сахар. Теперь возраст стоит на 83,52% больше чем в украинских городах. А второе место заняла свёкла, которая подорожала на 76,47%.

  • Масло – на 68,12%.
  • Говядина – на 61,5%.
  • Яйцо – на 55,73%.
  • Макаронные изделия – на 54,34%.
  • Сметана – на 53,93%.
  • Масло сливочное – на 51,37%.
  • Картофель, курятина, свинина – более чем на 50%.
  • Хлеб – на 48,9%.

Что касается курса гривны, то она почти на уровне российского рубля – 1,25 рубля за 1 гривну. Однако, на самом деле курс должен быть на уровне 2,5 до 1.

Быстро и не выходя из дома: как украинцам получить субсидию онлайн

Как изменились цены во время войны в Украине

  • По данным Государственной службы статистики, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.
  • Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца. На 5,1—1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 5,4—1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.
Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.
Автор: Валерія Городинська