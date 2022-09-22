Цены – вдвое выше, гривна – вдвое меньше: что со стоимостью продуктов на оккупированной Луганщине
Цены на временно оккупированных территориях выросли вдвое. По сравнению с ценами в Украине продукты выросли в среднем более чем на 60%.
По информации от Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, на временно захваченных украинских населенных пунктах цены стали вдвое выше, а гривна вдвое ниже.
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Следовательно, украинцы в оккупации обеднели в четыре раза. Население жалуются на ход событий.
Насколько выросли цены на оккупированной Луганской области
Больше всего в цене поднялся сахар. Теперь возраст стоит на 83,52% больше чем в украинских городах. А второе место заняла свёкла, которая подорожала на 76,47%.
- Масло – на 68,12%.
- Говядина – на 61,5%.
- Яйцо – на 55,73%.
- Макаронные изделия – на 54,34%.
- Сметана – на 53,93%.
- Масло сливочное – на 51,37%.
- Картофель, курятина, свинина – более чем на 50%.
- Хлеб – на 48,9%.
Что касается курса гривны, то она почти на уровне российского рубля – 1,25 рубля за 1 гривну. Однако, на самом деле курс должен быть на уровне 2,5 до 1.
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Как изменились цены во время войны в Украине
- По данным Государственной службы статистики, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.
- Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца. На 5,1—1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 5,4—1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.