Обещания не работают: цены на топливо в США стали выше при президентстве Трампа, чем при Байдене
- Цены на бензин в США сейчас несколько выше, чем в тот же период прошлого года при президентстве Байдена, однако все еще далеки от исторического пика 2022 года.
- Опрос CBS News показывает, что 60% американцев считают, что риторика Трампа по ценам на топливо не соответствует реальности.
Сейчас американские водители платят за бензин несколько больше, чем в тот же период прошлого года, когда президентом был Джо Байдена. Это произошло впервые с начала второго срока Дональда Трампа.
Что происходит с ценами на топливо в США?
Понедельник стал уже восьмым днем подряд, когда средняя национальная цена выросла в годовом измерении, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Это значительное изменение, если сравнивать с началом года. Тогда бензин был дешевле на 30, 40 и даже 50 центов, чем в то же время 2024 года.
Цены на заправках все еще относительно низкие. Более того – они далеки от исторического пика 2022 года. Но вся эта тенденция противоречит ключевому аргументу Трампа по доступности цен.
Во время важной речи по экономической политике в Майами 6 ноября он заявил, что цены на бензин упали до самого низкого уровня за два десятилетия. Но на самом деле средняя цена на бензин составляла 3,08 долларов за галлон – вовсе не рекорд за десятилетие. Кроме того, это лишь на несколько центов дешевле, чем при Байдене годом ранее.
Важно! В интервью Fox News министр финансов Скотт Бессент утверждал, что цены на нефть и бензин существенно снизились при президенте Трампе. Однако в тот день цены на бензин были на три цента выше, чем год назад.
Американцы говорят, что между риторикой Трампа о ценах и реальностью, есть разрыв. По данным опроса CBS News, 60% американцев считают, что Трамп только создает впечатление, что ситуация с ценами и инфляцией лучше, чем на самом деле.
Скачок до 5 долларов за галлон после вторжения России в Украину в 2022 году вызвал возмущение и политический кошмар для администрации Байдена.
Водители в некоторых штатах экономят на цене бензина, если сравнивать с прошлым годом. Например, цены значительно ниже в:
- Колорадо (на 24 цента);
- Вайоминге (19 центов);
- Гавайях (12 центов);
- Висконсине (12 центов);
- Мэриленде (9 центов);
- Северной Дакоте (9 центов).
В то же время средние цены существенно выросли в таких штатах:
- Орегон (на 27 центов);
- Аляска (26 центов);
- Вашингтон (20 центов);
- Калифорния (16 центов);
- Айдахо (16 центов);
- Аризона (14 центов);
- Мичиган (9 центов);
- Невада (9 центов).
Прогнозируется, что средняя национальная цена бензина на День благодарения составит 3,02 доллара – это один из самых низких показателей на День благодарения со времени пандемии 2020 года. С учетом инфляции, цены на бензин на День благодарения не были такими низкими с 2016 года.
Интересно! Некоторые на Уолл-стрит ожидает еще более низких цен в 2026 году.
Напомним, что Дональд Трамп уже ранее заявлял, что Америка становится успешнее при его руководстве. Об этом он писал в своей соцсети.
Цены падают, доходы растут, границы закрыты, бензин дешевый, инфляция мертва – наша страна процветает,
– сообщал Трамп.
Заметьте! Он добавил, что наблюдается также большой наплыв компаний в США.
