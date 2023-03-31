Дорогие яйца и лук: чего ждать от цен в апреле и перед Пасхой

Цена лука существенно выросла с начала года, продолжают дорожать и овощи борщевого набора и мясо. Чего ждать от цен в апреле и, в частности, перед Пасхой, рассказываем дальше.

Овощи подорожали

Ученая Инна Сало в комментарии 24 Каналу резюмировала, что овощи борщевого набора существенно подорожали с начала этого года, а вот свекла, наоборот, подешевела на 13,3% – до 10,38 гривны за килограмм.

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С начала этого года овощи борщевого набора подорожали:

капуста белокочанная почти вдвое – на 93,8%, до 25,39 гривны за килограмм;

почти вдвое – на 93,8%, до 25,39 гривны за килограмм; картофель – на 7%, до 10,45 гривны за килограмм;

– на 7%, до 10,45 гривны за килограмм; лук репчатый – на 67,7%, до 57,88 гривны за килограмм;

– на 67,7%, до 57,88 гривны за килограмм; морковь – на 80,5%, до 46,15 гривны за килограмм.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощи. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10% – сохранится до конца пасхальных праздников.

Ситуация с ценой на лук

Цена репчатого лука существенно выросла в последние месяцы. Если в декабре килограмм этого овоща стоил 30,63 гривны, то в феврале он уже составлял 42,31 гривны, согласно Госстату. В магазинах средняя цена – почти 56 гривен за килограмм.

Заместитель главы ВАС Денис Марчак в разговоре с 24 Каналом объяснил, что обычно в этот период времени в Украине становится меньше своих овощей, а запасов в хранилищах недостаточно, чтобы удовлетворить спрос внутри страны. Это традиционная ситуация, которая была типичной для Украины и в довоенный период времени.

Почему цена лука резко выросла

Денис Марчак Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Во время войны существуют определенные факторы, усложнившие поставки овощей, поскольку у нас временно оккупированы Херсонщина и Запорожская область. Если говорить о луке, то Херсонщина фактически обеспечивала около 35% поступления лука, и поэтому мы могли себя полностью обеспечивать до нового урожая, который появлялся в конце мая – начале июня.

Поэтому из-за временной оккупации южных территорий Украина фактически лишилась возможности запастись этим овощем осенью, и поэтому сейчас недостаточно репчатого лука на рынке, а цена высокая, объясняет Марчак. Он также отмечает и удары по инфраструктуре в течение осенне-зимнего периода времени, из-за которых не все аграрии имели возможность хранить продукт, а кто имел – пошли на большие затраты, чтобы генерировать электроэнергию, поэтому ценовая полка сейчас достаточно высокая.

Также во многих странах, специализировавшихся на выращивании лука, не было урожая. Фактически на внешних рынках было только несколько стран, которые могли продавать: Казахстан, Узбекистан, где Украина в том числе закупала эту продукцию. Европа тоже там закупала. Поэтому сами закупочные цены были достаточно высокими, чтобы привести и реализовывать лук в Украине.

Пик был в феврале – марте, сейчас ситуация немного улучшилась, поскольку в Украину увеличился импорт из Польши и Египта и, если не ошибаюсь, Нидерландов. И опять же, товаропроизводители, у которых был лук в хранилищах, начали тоже выдавать его на рынок, а особенно те, кто чувствует, что нет возможности его хранить, потому что портится и его нужно реализовать,

– рассказывает заместитель главы ВАС.

Вместе с тем он подчеркивает, что снижение цены, которое мы можем наблюдать сейчас – это временный эффект, который будет продолжаться в ближайшие несколько недель, но в середине апреля и до следующего урожая, который будет сформирован где-то в конце мая – начале июня, может наблюдаться дополнительный рост цен на этот вид овоща.

Что будет с ценами перед Пасхой

Цена мяса

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, которые они сделали для 24 Канала, повышенный спрос на все виды мяса в канун пасхальных праздников обусловит рост цен в пределах 5–7%.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудинки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3–2,8%.

Говядина – гуляш и ребра, а также свинина – лопатка и ошеек – подорожали с начала 2023 года только на 1– 3%, а в феврале отмечалось даже снижение цен.

Курятина же – голени и бедра – с начала 2023 года выросла в цене на 5–10%.

Цена яиц

Светлана Пашко отмечает, что цены на яйца, которые больше всего покупают к ежегодным праздникам – Рождеству, Новому году, Пасхе, традиционно повышаются.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В апреле прошлого года, на который пришлись пасхальные праздники – 24 апреля – цена на яйца составляла 36 гривен за десяток. В этом году Пасху будут праздновать в тот же месяц – 16 апреля. Но уже по состоянию на конец марта 2023 года цена на яйца достигла уровня 71–74 гривен за десяток. То есть, по сравнению с прошлогодним периодом подготовки к пасхальным праздникам, цена выросла в 2,1 раза.

В январе 2023 года средняя цена на куриные яйца составила 73–74 гривны за десяток.

В марте в некоторых супермаркетах цены на яйца колеблются от 59,50 до 80 гривен в зависимости от размера яиц и фирменной марки производителя.

На рынках цена составляет 62–70 гривен за десяток.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, рост цен на яйца в канун пасхальных праздников ожидается небольшим – в диапазоне 5–7%, ведь они и так слишком высокие.

После пасхальных праздников в связи с сезонным приходом на рынок продукции частных хозяйств прогнозируется снижение цен на яйца,

– резюмирует Пашко.

Ситуация с хлебобулочными изделиями и крупами

Ученые Института аграрной экономики подчеркивают, что с начала 2023 года ценовая ситуация на крупы остается достаточно стабильной и положительной.

По сравнению с январем рис подешевел на 1,4% – с 59,97 до 59,13 гривны за килограмм.

Гречка потеряла в цене еще 4,6% – 65,73 гривны за килограмм.

Крупы манная и ячневая подешевели на 1,3% и 1,4% соответственно.

Крупа пшеничная подешевела на 0,4% – с 17,96 до 17,89 гривны за килограмм.

Только пшено подорожало на 4,4% – до 27,23 гривны за килограмм.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в апреле ценовая ситуация на крупы будет оставаться стабильной, но дальнейшего удешевления, скорее всего, не будет.

Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Черемисина отмечает, что продукция хлебопекарной отрасли с начала года незначительно подорожала.

Как изменилась цена на хлеб

Цена на хлеб пшеничный из муки первого сорта выросла на 1,3% – до 34,64 гривны за килограмм, высшего сорта повысилась на 1,2% – до 41,60 гривны за килограмм.

Батон подорожал на 12 копеек (+0,5%) – до 21,95 гривны за 500 граммов.

Ржаной хлеб прибавил в цене 0,4% – до 35,21 гривны за килограмм.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, прогнозируемое значительное удорожание электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в стране продолжит все негативное влияние на ценовую динамику хлеба и хлебных изделий. В апреле прогнозируется незначительное удорожание хлеба – в диапазоне 1–3%.