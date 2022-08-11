Яйца стремительно подорожали: что происходит с ценами на продукты
Источник:Государственная служба статистики
В июле цены выросли на 22,2%. В июле снова больше всего подорожали яйца, а фрукты наоборот подешевели. Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем составляет 0,7%.
На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Напомним, что в июле Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 8,6% по сравнению с июнем. Таким образом, цены на продовольствие в мире падают пятый месяц подряд.
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Какие продукты подорожали больше всего
- Больше всего в июле подорожали яйца – на 8,7%.
- Цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло выросли в пределах коридора от 5,1 до 1,1%.
Как подорожали другие продукты
- Хлеб – на 1,1%.
- Мясо и мясопродукты – на 1,5%.
- Рыба и продукты из рыбы – на 1,9%.
- Молоко – на 0,4%.
- Масло подсолнечное – на 0,7%.
- Сахар – 0,8%.
Как изменились цены на другие категории
- Цены на алкогольные и табачные изделия повысились на 1,3% (табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,8%).
- Одежда и обувь подешевели на 3,5% (обувь – на 3,8%, одежда – на 3,2%).
- Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.
- В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с удорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг на 2,6%.
График изменения цены в течение года в Украине / Инфографика Госстата
Ситуация с инфляцией
- Инфляция на потребительском рынке в июле этого года по сравнению с июнем составила 0,7%, с начала года – 18,2%.
- Базовая инфляция в июле этого года по сравнению с июнем составила 1,2%, с начала года – 12,7%.
Напомним, в НБУ прогнозируют, что в конце 2022 года этот показатель превысит отметку в 30%. В целом, инфляция демонстрирует рост общего уровня цен, что отражает снижение покупательской способности денежной единицы. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.