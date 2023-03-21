Цены бьют рекорды: один из самых важных продуктов еще больше подорожает

Цена лука стремительно растет и такая тенденция будет продолжаться до мая, пока не появится продукт отечественного производства. Сейчас лук стоит дороже всего за время независимости Украины.

Цена лука бьет рекорды

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева отметила, что запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта – апреля.

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Фермеры негде хранить лук

Большинство украинских фермеров, выращивающих лук, не имеют профессионального оборудования, которое позволило бы хранить продукт в течение 12 месяцев. Поэтому пытаются продать продукцию сразу после сбора урожая или до начала первых морозов.

Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелы Россией стратегической инфраструктуры, энерго- и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее,

– объяснила Зверева.

Более того, из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее.

Как изменилась цена на продукты за год

Сейчас есть и мировой дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Цены на продукты в феврале 2023 года против февраля прошлого года выросли на 31,5%. По данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали: