Пасхальный бум цен: что ждет украинцев в канун весенних праздников

В преддверии Пасхи цены вырастут на 15%. Прогнозируется, что наиболее существенно "подскочит" стоимость мяса, яиц, масла, сметаны и ранних овощей.

Этой весной, в канун Пасхи, цены на продукты питания возрастут. Об этом рассказывает экономист Олег Пендзин. Впрочем, стоимость мяса, яиц, растительного масла, сметаны и ранних овощей не возрастет на столько, как в аналогичный период довоенного времени.

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На сколько вырастут цены

что празднование Пасхи в этом году выпадает на 9 апреля (у христиан западного обряда) и 16 апреля (у христиан восточного обряда).

Если сравнивать предыдущую весну, то вряд ли, что популярные продукты для праздничного стола в 2023 году подорожают на 50% или 100%. Все из-за полномасштабной войны, которая и так "подняла" цены на максимум.

Безусловно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 гривен за десяток яиц или 200 гривен за килограмм помидоров. Потому что нет таких денег у людей,

– добавляет экономист.

Так что, по словам эксперта, ожидается подорожание всего на 10% – 15%.

Цены на лук стремительно растут

Напоминаем, что в мире наблюдается дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Потому Украина не исключение. Тенденция на подорожание лука продлится еще до мая, пока не появится продукт отечественного производства. Сейчас этот овощ стоит дороже всего за время независимости Украины.

По данным "Минфина", средняя цена за килограмм белого лука составляет около 85 гривен. Лук репчатый – 55,17 гривны, а синий лук – 57,60 гривны.

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На сколько подорожали продукты за год

По информации от Госстата, в пятерке продуктов, которые за прошлый год больше всего подорожали, есть: