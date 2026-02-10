Теперь полномочия местной власти: повысят ли тарифы на воду в 2026 году

Ситуацию по тарифам до конца военного положения будут решать местные власти. Однако придется ли украинцам платить больше или деньги выделят из бюджета города пока открытый вопрос.

Изменят ли тарифы на воду?

О том, что меняет решение Верховной Рады, говорится в обновленном законопроекте.

Смотрите также В Украине началось расторжение договоров на поставку электроэнергии: почему так происходит

Так, Верховная Рада передала временные полномочия органам местного самоуправления по установления тарифов на воду. Известно, что речь идет о сроке до конца военного положения плюс один год.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) остаются полномочия на проверку тарифов, но стоимость услуги будет устанавливаться индивидуально органом местной власти.

Пока закон вступит в силу у лицензиатов (компаний) есть 90 дней, чтобы подать расчеты возможных повышенных тарифов в органы власти. Пока будут рассматривать и принимать решение – изменений в тарифах на воду не будет.

У кого уже выросли суммы в платежках?

Несмотря на то, что официально тарифы на воду не поднимали, некоторые украинцы уже получают платежки с другими расчетами.

Днепроводоканал объясняет, что с 1 января 2026 года установлены новые размеры постоянной и переменной составляющих платы за обслуживание. В частности речь идет о потребителях, которые имеют индивидуальные договоры на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Важно! Изменения приняты в соответствии с действующим законодательством и постановлением Кабинета Министров, определяющим предельные размеры абонплаты.

Для населения в многоквартирных домах:

Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 22,87 грн.

Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 22,06 грн.

Для населения в многоквартирных домах при наличии в здании узлов коммерческого учета воды:

Плата за водоснабжение – 23,95 грн.

Плата за водоотведение – 22,06 грн.

Для населения частного сектора:

Плата за водоснабжение – 22,87 грн.

Плата за водоотведение – 22,06 грн.

Для населения частного сектора при наличии узла коммерческого учета:

Плата за водоснабжение – 35,94 грн.

Плата за водоотведение – 22,06 грн.

К тому же часть жителей предупредили об изменении цены после того, как они получили квитанции. Информация о новых тарифах появилась почти на месяц позже.

Что известно о тарифах на коммуналку для украинцев в 2026 году?

Для граждан существует льготный тариф на электроэнергию. Если пройти соответствующую проверку и подтвердить наличие электроустановки, тариф уменьшат почти вдвое.

В то же время тариф на электроэнергию неизменен до конца апреля 2026 года. Однако эксперты прогнозируют, что после окончания отопительного сезона цены все же вырастут.