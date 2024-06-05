Чехия стремится избавиться от зависимости от российской нефти к середине 2025 года

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия планирует освободиться от зависимости от российской нефти самое позднее к середине следующего года. Он собирается подать запрос на отмену льгот на импорт российской нефти.

Когда Чехия откажется от российской нефти

Это произойдет после завершения расширения итальянского нефтепровода TAL. Технологическая модификация нефтепровода должна завершиться до конца 2024 года, после чего начнутся эксплуатационные испытания.

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Фиала подчеркнул, что после 60 лет подключения к нефтепроводу "Дружба" Чехия не будет зависеть от российской нефти.

Кто импортирует российскую нефть

После расширения нефтепровода TAL в Чехию будет поставляться дополнительно 4 миллиона тонн нефти ежегодно. Этот объем обеспечит потребности обоих нефтеперерабатывающих заводов в городах Литвинов и Кралупы-на-Влтаве.

Рекордным импортером российской нефти в последние месяцы стала Индия.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Индия не остановила сотрудничество в нефтяном секторе с этой страной. Например, благодаря закупке российской нефти, Индия сэкономила миллионы долларов.

В апреле Индия импортировала наибольший объем российской нефти за предыдущие 9 месяцев, что способствовало восстановлению транспортировки танкерами крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот". Эти танкеры не попали под санкционные ограничения.

Однако индийские компании временно прекратили импорт российской нефти на танкерах от "Совкомфлота" из-за заявления США о нарушении санкций Запада компанией и ее 14 танкерами.

В течение апреля нефтеперерабатывающие заводы в Индии импортировали около 1,8 миллиона баррелей российской нефти в сутки, что является ростом на 8,2% по сравнению с мартом. Доля России в общем объеме импорта выросла с 32% в марте до 38% в апреле, тогда как доля импорта с Ближнего Востока (Ирак, Саудовская Аравия) снизилась с 46% до 41%.