Какие последствия рекордного падения акций российского газового гиганта "Газпрома"

Акции "Газпрома" подешевели до минимума с 2009 года. Сейчас компания имеет 2 рынка: европейский и азиатский. Второй охватывает Китай и предусматривает транспортировку газа через газопровод "Сила Сибири", который осуществляет транзит ориентировочно 30 миллиардов метров кубических ежегодно. Достройка второй очереди газопровода пока приостановлена.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала рассказал, что китайцам этот газ не нужен, а условием для дальнейшего строительства второй очереди газопровода Пекин определил продажу для него Россией газа по ее внутренней цене. Для страны-агрессора это катастрофически невыгодно.

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Почему "Газпром" потерял рынок сбыта

Основным рынком для "Газпрома", как пояснил Пендзин, всегда был европейский, еще со времен СССР. Из 180 миллиардов метров кубических газа, который Россия отправляла в Европу, сегодня общий объем потребления ЕС сократился до 30 миллиардов.

Из них ориентировочно 10 – 12 миллиардов – это тот объем газа, который до сих пор поступает через газотранспортную систему через Украину. Еще 15 – 18 миллиардов транспортируется через "Южный поток". С 37% европейского рынка "Газпром" спустился до 7%.

"Ни в одном из 15 пакетов санкций нет ограничения по природному газу. Почему же так резко российский газовый гигант "Газпром" потерял рынок? Причина проста – это его маркетинговая политика, которая в 2022 году спровоцировала повышение цены на газ на европейском рынке до 2000 евро за 1000 метров кубических", – отметил Пендзин.

Сегодня адекватная цена, по которой Европа покупает газ, составляет ориентировочно 350 – 400 евро за 1000 метров кубических. В 2022 году, путем резкого уменьшения Россией поставок газа в Европу, цена выросла до 2000 евро. Европейцам стало экономически выгодно переходить на сжиженный газ.

Европа оперативно нашла альтернативу

Практически во всех крупных портах ЕС появились плавучие терминалы, Польша смогла достроить свой стационарный терминал для приема американского сжиженного газа. В Норвегии расконсервировали европейские месторождения газа. Сложилась ситуация, при которой Европа очень быстро нашла альтернативное решение.

"В 2023 – 2024 году по сути осталось 2 страны на европейском континенте, которые еще брали газ из трубопроводов (не говоря о Турции) – это Словакия, которая до сих пор "сидит" на российской трубе, и Австрия, которая нашла уже альтернативу. Пока единственная страна, которая лоббирует продолжение поставок газа, не российского, условно – азербайджанского, это Словакия", – рассказал Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что украинский "Нафтогаз" с "Газпромом" в 2025 году точно не будет продлевать контракт на транзит газа через Украину.

Неутешительные перспективы для "Газпрома"

В течение 2 лет в "Газпроме" фиксируются огромные убытки. За 2023 год – это 7 триллионов российских рублей. Для того, чтобы перекрывать убытки, сегодня эта компания активно продает свою недвижимость в Москве.

Это классический пример того, как крупная российская компания из-за политики собственного руководства дошла до состояния полного банкротства,

– отметил Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба напомнил, что в Европу поступали потоки из Уренгойских залежей газа, взаимодействия между ними и теми залежами, которые обеспечивает "Сила Сибири" – нет. В России до сих пор 40% населенных пунктов остаются не газифицированы.

Пендзин подытожил, что газ в России добывался для экспорта и обеспечения валютных поступлений в российский государственный бюджет. Сейчас россияне замораживают эти залежи и вынуждены консервировать газовые объемы, потому что уже нет потребителя, который их покупал бы. Дальнейшая судьба "Газпрома" – банкротство.