FATF может включить Россию в "черный список" по запросу Украины

FATF на следующей неделе будет принимать решение относительно включения России в "черный список". Конфиденциальные документы свидетельствуют, что это будет сделано по запросу Украины.

Как это решение повлияет на Россию

Если страна попадает в серый или черный список FATF, это сильно вредит финансовой репутации государства. Более того, может оказаться экономически губительным, сообщает Politico.

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Справка: FATF – группа по разработке финмер по борьбе с отмыванием денег. Этот орган проводит оценку приверженности стран к финансированию терроризма, распространения ядерного, химического или биологического оружия. Базируется FATF в Париже.

Еще в 2023 году FATF приостановила членство России. Однако только сейчас будет рассмотрен вопрос включения этой страны в черный список.

FATF считает агрессию России недопустимой. Но снижение статуса государства является тяжелой и длинной процедурой. В частности, из-за необходимости достижения общего решения между членами организации.

Обратите внимание! Впервые Украина просила FATF включить Россию в черный список еще в апреле 2022 года. В течение всего этого времени украинская сторона, предоставляла доказательства, относительно неправомерной деятельности Кремля. В частности, сотрудничества России со странами "высокого риска" – Ираном и Северной Кореей.