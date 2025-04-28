Реестр для мошенников от НБУ: кто рискует попасть в список

Национальный банк Украины разрабатывает новый законопроект. Его смысл заключается в создании реестра украинцев, которые предоставляли свои банковские счета для незаконных действий, в частности для отмывания денег.

Кто из украинцев может попасть в "черный список" банков

Именно благодаря этим клиентам мошенники могут выводить украденные средства, пишет 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Нацбанка Дмитрия Олейника.

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Таким образом НБУ создает реестр, куда будут вносить:

лиц, которые продавали персональные данные;

людей, использовавших свои карты для схем, и субъектов хозяйствования в которых установлены факты мискодинга и тому подобное.

Это ограничит их финансовые возможности, но не исключит из системы,

– предупредил Олейник.

Согласно словам Дмитрия Олейника, попадание в реестр наложит определенные ограничения на пользователя о возможности осуществлять переводы сверх определенных лимитов.

Он отметил, что проблема касается не только людей в трудном положении. Также речь идет о молодежи, которая сознательно продает данные, что может повлиять на будущую карьеру или негативно оценен при поступлении на госслужбу, или возможность в будущем получать кредиты".

Обратите внимание! Распорядителем реестра станет НБУ. Однако наполнять реестр и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.