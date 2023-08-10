Кратковременные блекауты и обесточивание: повторится ли это зимой

Ситуация с энергетикой этой зимой будет зависеть от некоторых факторов, говорит эксперт. На это повлияют как возможные повторные обстрелы, так и погодные условия. Впрочем, спрогнозировать каждый из этих факторов пока невозможно.

К чему готовиться зимой

В комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин спрогнозировал, что вероятно этой зимой энергетическая криза повторится.

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что после массовых ракетных атак по инфраструктуре Украины не осталось ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не потерпела поражений. Впрочем, в "Укрэнерго" уже заявили , что компания готовится к худшему сценарию этой зимой.

Щедрин добавляет, что повторение ситуации прошлой зимой будет зависеть от определенных факторов, а именно:

Повторятся ли массовые обстрелы,

На сколько сможет восстановиться энергосистема от предварительных обстрелов и разрушений,

Какой будет климатическая ситуация и насколько холодной будет зима.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" На данный момент ни один фактор спрогнозировать на 100% невозможно. Все потому, что мы не знаем, будут ли такие же массовые обстрелы, что и в прошлом году, а еще их масштабы.

Кроме того, отмечает аналитик, трудно предсказать, какой будет температура зимой и на сколько восстановлена энергетическая инфраструктура.

Готовность Украины к отопительному сезону

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, энергетики готовятся к возможной тяжелой зиме. В соответствии с этим часть работ по восстановлению уже выполнена.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Мы не собираемся умалять угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать реальное положение дел.

По его словам, отремонтировано 5 атомных блоков, а в ремонте еще 4 блока. Кроме того, 24 энергоблока ТЭС отремонтированы и находятся в ремонте. Что касается ТЭЦ, то отремонтировано 70% из 100%, а из гидроэлектростанций отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.

Шмигаль сообщил, что "Укрэнерго" отремонтировало около 80% магистральных сетей.