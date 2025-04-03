На фоне новых тарифов Трампа: что произойдет с курсом доллара: что произойдет с курсом доллара

Тарифная война Дональда Трампа может привести к "параду девальваций". Причиной тому является то, что страны будут вынуждены компенсировать конкурентность своих товаров.

Влияние тарифных войн Трампа на курс доллара

Кроме того, начнут девальвировать национальные валюты, о чем рассказал Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала.

Андрей Шевчишин Член Украинского общества финансовых аналитиков Если рассматривать эту ситуацию исключительно через призму тарифной войны, которую развязал Трамп, то главным следствием будет "парад девальваций", потому что страны будут вынуждены как-то компенсировать конкурентность своих товаров на внешних рынках. Начнут девальвировать национальные валюты, и это затронет, в том числе и Украину.

Эксперт рассказал, что Украину заденет снижение сырьевых цен в различных регионах, в частности, на агропродукцию. Например, бедные страны (например африканские или азиатские), которую покупают украинское зерно, не смогут покупать его в том объеме, что раньше.

Они будут вынуждены сбивать цену, а это будет снижать валютную выручку для Украины. Также Китай будет снижать цены, ведь не будет нуждаться в том количестве товаров, которое сейчас покупает в Украине,

– пояснил Андрей Шевчишин.

То есть, с одной стороны, Украина будет иметь снижение цен, а с другой стороны будет "парад девальваций". Более того, Украина в этом плане также будет терять, тем более, что ее торговые партнеры будут иметь эти проблемы. Речь идет о таких партнерах:

Европа;

Китай;

Ближний Восток.

Важно! Гривне будет трудно устоять в этой ситуации, но это произойдет не так быстро. Перспектива выглядит негативно.