Будут ли расти цены в Украине — объяснение Минэкономики

В Министерстве экономики прогнозируют, что рост потребительских цен в Украине несколько ускорится. При этом на росте инфляции это существенно не отразится.

Рост цен

Сначала рост цен вырос в октябре — до 0,8%. Это произошло в результате завершения сезона продовольственной дефляции, когда цены на продукты заново начали расти после трех месяцев убыли. Кроме того, на повышение цен отразилась стоимость энергоносителей.

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В то же время в Министерстве уверяют, что темп роста цен с начала года отвечает самым спокойным по инфляции годам мирного времени. В годовом исчислении (5,3%) он фактически достиг самого низкого уровня за последние три года.

Более низкий показатель был только в 2020 году и тогда составил 5%.

Что с инфляцией

Несмотря на ускорение роста цен, инфляция в стране остается достаточно "сдержанной". Это связывается с отсутствием стимулирования потребительского спроса и в целом стабильное предложение товаров и услуг.

Это притом что условия формирования потребительских цен остаются неизменными. Инерционный потенциал значимых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривны, объемы предложения товаров и услуг, а также динамика потребительского спроса, которая сложилась, будут обуславливать в целом низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом, — объясняют в Минэкономики.

Какие прогнозы

Напомним, в ноябре Кабмин улучшил прогноз инфляции на 2023 год, уменьшив его с 14,7% до 7,1%. На следующий год прогноз также улучшили, снизив его с 10,8% до 9,7%.

Уменьшение уровня инфляции в первую очередь объясняется большим количеством доступных продуктов питания, благодаря высоким урожаям, ростом производства.

Кроме относительно положительных прогнозов уровня инфляции, ожидается рост ВВП на 5%. А в 2025 году ожидают ускорения роста ВВП до 6% после снижения рисков безопасности.