Доллар в феврале: изменится ли курс и стоит ли покупать валюту уже

В феврале 2025 года курс доллара в Украине, по прогнозам, может незначительно вырасти. Ожидается, что изменения будут умеренными и будут соответствовать стратегии Национального банка Украины.

Вырастет ли курс в феврале

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в феврале гривна несколько обесценится, а доллар подорожает, передает 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.

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Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Доллар будет дорожать, но это будет все в рамках программы, которую заложил Национальный банк Украины. И так, чтобы где-то к лету, примерно до июня, выйти на уровень около 44 гривны за доллар.

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ГЛОБУС Банка Сергей Мамедов говорит об отсутствии значительных рисков. Он отметил, что ситуация на валютном рынке повторяет динамику 2024, как и прогнозировалось в декабре.

Начальные сильные колебания курса в январе постепенно стабилизировались, и по итогам месяца официальный курс доллара, вероятно, вырастет лишь на 0,2-0,3%.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ГЛОБУС Банка Мы склонны считать, что благодаря эффективной стратегии Нацбанка в феврале нам не грозят новые курсовые пики, а основные колебания официального курса будут происходить в коридоре 42-42,4 гривны за доллар, что можно будет расценить, как признак "здорового" рынка.

Что будет влиять на валюту в феврале

Олег Пендзин считает маловероятным возникновение непредсказуемых событий, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок. А Сергей Мамедов выделил основные факторы, которые могут влиять на курс доллара в феврале:

Стратегия НБУ по балансу спроса и предложения через валютные интервенции.

Монетарная политика, в частности повышение учетной ставки, что укрепляет гривну.

Объем международной финансовой помощи, который поддерживает бюджет.

Экономическое развитие ключевых отраслей, таких как строительство и АПК.

Международные экономические и политические факторы, включая позицию ЕС и США.

Ход войны и ее последствия.

Социально-психологическая устойчивость общества.

Мамедов подчеркнул, что валютный рынок зависит не от одного фактора, а от их комбинации.