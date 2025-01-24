Вырастет ли курс в феврале
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в феврале гривна несколько обесценится, а доллар подорожает, передает 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.
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Доллар будет дорожать, но это будет все в рамках программы, которую заложил Национальный банк Украины. И так, чтобы где-то к лету, примерно до июня, выйти на уровень около 44 гривны за доллар.
Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ГЛОБУС Банка Сергей Мамедов говорит об отсутствии значительных рисков. Он отметил, что ситуация на валютном рынке повторяет динамику 2024, как и прогнозировалось в декабре.
Начальные сильные колебания курса в январе постепенно стабилизировались, и по итогам месяца официальный курс доллара, вероятно, вырастет лишь на 0,2-0,3%.
Мы склонны считать, что благодаря эффективной стратегии Нацбанка в феврале нам не грозят новые курсовые пики, а основные колебания официального курса будут происходить в коридоре 42-42,4 гривны за доллар, что можно будет расценить, как признак "здорового" рынка.
Что будет влиять на валюту в феврале
Олег Пендзин считает маловероятным возникновение непредсказуемых событий, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок. А Сергей Мамедов выделил основные факторы, которые могут влиять на курс доллара в феврале:
- Стратегия НБУ по балансу спроса и предложения через валютные интервенции.
- Монетарная политика, в частности повышение учетной ставки, что укрепляет гривну.
- Объем международной финансовой помощи, который поддерживает бюджет.
- Экономическое развитие ключевых отраслей, таких как строительство и АПК.
- Международные экономические и политические факторы, включая позицию ЕС и США.
- Ход войны и ее последствия.
- Социально-психологическая устойчивость общества.
Мамедов подчеркнул, что валютный рынок зависит не от одного фактора, а от их комбинации.