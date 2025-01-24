Чи зросте курс у лютому

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що в лютому гривня дещо знеціниться, а долар подорожчає, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

Читайте також Як збільшення облікової ставки вплине на гривню та валютний ринок загалом

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Долар дорожчатиме, але це буде все в межах програми, яку заклав Національний банк України. І так, щоб десь до літа, приблизно до червня, вийти на рівень близько 44 гривні за долар.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління ГЛОБУС Банку Сергій Мамедов каже про відсутність значних ризиків. Він зазначив, що ситуація на валютному ринку повторює динаміку 2024 року, як і прогнозувалося у грудні.

Початкові сильні коливання курсу в січні поступово стабілізувалися, і за підсумками місяця офіційний курс долара, ймовірно, зросте лише на 0,2-0,3%.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління ГЛОБУС Банку Ми схильні вважати, що завдяки ефективній стратегії Нацбанку у лютому нам не загрожують нові курсові піки, а основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в коридорі 42-42,4 гривні за долар, що можна буде розцінити, як ознаку "здорового" ринку.

Що впливатиме на валюту у лютому

Олег Пендзин вважає малоймовірним виникнення непередбачуваних подій, які могли б суттєво вплинути на валютний ринок. А Сергій Мамедов виокремив основні чинники, які можуть впливати на курс долара у лютому:

Стратегія НБУ щодо балансу попиту і пропозиції через валютні інтервенції.

Монетарна політика, зокрема підвищення облікової ставки, що зміцнює гривню.

Обсяг міжнародної фінансової допомоги, який підтримує бюджет.

Економічний розвиток ключових галузей, таких як будівництво й АПК.

Міжнародні економічні та політичні чинники, включаючи позицію ЄС і США.

Перебіг війни та її наслідки.

Соціально-психологічна стійкість суспільства.

Мамедов підкреслив, що валютний ринок залежить не від одного фактору, а від їх комбінації.