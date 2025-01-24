Чи зросте курс у лютому

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що в лютому гривня дещо знеціниться, а долар подорожчає, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

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Олег Пендзин

Член Економічного дискусійного клубу

Долар дорожчатиме, але це буде все в межах програми, яку заклав Національний банк України. І так, щоб десь до літа, приблизно до червня, вийти на рівень близько 44 гривні за долар.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління ГЛОБУС Банку Сергій Мамедов каже про відсутність значних ризиків. Він зазначив, що ситуація на валютному ринку повторює динаміку 2024 року, як і прогнозувалося у грудні.

Початкові сильні коливання курсу в січні поступово стабілізувалися, і за підсумками місяця офіційний курс долара, ймовірно, зросте лише на 0,2-0,3%.

Сергій Мамедов

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління ГЛОБУС Банку

Ми схильні вважати, що завдяки ефективній стратегії Нацбанку у лютому нам не загрожують нові курсові піки, а основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в коридорі 42-42,4 гривні за долар, що можна буде розцінити, як ознаку "здорового" ринку.

Що впливатиме на валюту у лютому

Олег Пендзин вважає малоймовірним виникнення непередбачуваних подій, які могли б суттєво вплинути на валютний ринок. А Сергій Мамедов виокремив основні чинники, які можуть впливати на курс долара у лютому:

  • Стратегія НБУ щодо балансу попиту і пропозиції через валютні інтервенції.
  • Монетарна політика, зокрема підвищення облікової ставки, що зміцнює гривню.
  • Обсяг міжнародної фінансової допомоги, який підтримує бюджет.
  • Економічний розвиток ключових галузей, таких як будівництво й АПК.
  • Міжнародні економічні та політичні чинники, включаючи позицію ЄС і США.
  • Перебіг війни та її наслідки.
  • Соціально-психологічна стійкість суспільства.

Мамедов підкреслив, що валютний ринок залежить не від одного фактору, а від їх комбінації.