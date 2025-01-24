Чи зросте курс у лютому
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що в лютому гривня дещо знеціниться, а долар подорожчає, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.
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Долар дорожчатиме, але це буде все в межах програми, яку заклав Національний банк України. І так, щоб десь до літа, приблизно до червня, вийти на рівень близько 44 гривні за долар.
Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління ГЛОБУС Банку Сергій Мамедов каже про відсутність значних ризиків. Він зазначив, що ситуація на валютному ринку повторює динаміку 2024 року, як і прогнозувалося у грудні.
Початкові сильні коливання курсу в січні поступово стабілізувалися, і за підсумками місяця офіційний курс долара, ймовірно, зросте лише на 0,2-0,3%.
Ми схильні вважати, що завдяки ефективній стратегії Нацбанку у лютому нам не загрожують нові курсові піки, а основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в коридорі 42-42,4 гривні за долар, що можна буде розцінити, як ознаку "здорового" ринку.
Що впливатиме на валюту у лютому
Олег Пендзин вважає малоймовірним виникнення непередбачуваних подій, які могли б суттєво вплинути на валютний ринок. А Сергій Мамедов виокремив основні чинники, які можуть впливати на курс долара у лютому:
- Стратегія НБУ щодо балансу попиту і пропозиції через валютні інтервенції.
- Монетарна політика, зокрема підвищення облікової ставки, що зміцнює гривню.
- Обсяг міжнародної фінансової допомоги, який підтримує бюджет.
- Економічний розвиток ключових галузей, таких як будівництво й АПК.
- Міжнародні економічні та політичні чинники, включаючи позицію ЄС і США.
- Перебіг війни та її наслідки.
- Соціально-психологічна стійкість суспільства.
Мамедов підкреслив, що валютний ринок залежить не від одного фактору, а від їх комбінації.