Не все так радужно: что ждет украинцев, если экономика Украины перейдет на военные рельсы

Сейчас многие говорят о том, что для Украины целесообразно перевести экономику на военные рельсы. Однако, на самом деле это решение имеет много подводных камней.

Чем плох переход на военные рельсы

Эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу отметил, что переход украинской экономики на военные рельсы мог бы сильно повлиять на жизнь украинцев.

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Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба Представьте себе, пенсионеру сообщают, что в стране ввели ограничительные карточки на продовольствие. Как они отреагировали бы на это? К счастью, мы имеем на сегодня какой-то результат, какое-то соотношение доходов и расходов, какой-то уровень жизни. Но любые действия власти для усиления фронта и победы привели бы к тому, что украинцы имели бы совсем другой уровень жизни, чем сейчас.

Пендзин уточняет, что переход на военные рельсы будет означать проведение формальной национализации:

земель;

оборудования;

техники на нужды армии и так далее.

Этот процесс негативно повлияет на работу бизнеса. Как украинского, так и иностранного.

Когда Украина должна перевести экономику на военные рельсы

В свою очередь, эксперт Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом утверждает, что переход экономики Украины на военные рельсы сейчас нецелесообразен.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Экономика стран становится на военные рельсы в случае, когда они остаются один на один с агрессором, как это было в годы Второй мировой войны. Таким образом, люди переходят на карточную систему, когда продовольствия выдаются только по специальным картам, людей массово мобилизуют, даже женщин, к принудительному труду на заводах, реквизируют весь транспорт и тому подобное.

Как отмечает Гетман, Украина сейчас получает весомую помощь от партнеров. Речь идет, в частности, о поддержке экономики и предоставлении большого вооружения.