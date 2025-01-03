Прогнозы ухудшаются: что будет с курсом доллара в 2025 году

Прогнозы аналитиков свидетельствуют, что после 2025 года гривна продолжит постепенно обесцениваться. Прогноз Международного валютного фонда гласит, что доллар по 42 гривны –это лишь начало.

Прогнозы курса на последующие годы

По оценкам Международного валютного фонда, в 2025 году курс доллара может вырасти до 45 гривен, а к 2029 году достичь 51,7 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.

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В частности, в период с 2026 по 2029 годы курс доллара, вероятно, будет колебаться в пределах от 48,6 до 51,7 гривны.

Среднегодовой курс американской валюты, по оценкам аналитиков Международного валютного фонда, постепенно будет расти:

2025 год – 45 гривен,

– 45 гривен, 2026 год – 48,6 гривны,

– 48,6 гривны, 2027 год – 48,6 гривны,

– 48,6 гривны, 2028 год – 50,2 гривны,

– 50,2 гривны, 2029 год – 51,7 гривны.

Обратите внимание! Несмотря на постепенное подорожание доллара, эксперты МВФ прогнозируют стабильное снижение глобальной инфляции до 4,5% в текущем году, что может смягчить экономические последствия для стран с развивающимися рынками,.

Курс доллара по состоянию на утро 3 января

В банках:

Покупка – 41,85 гривны;

Продажа – 42,45 гривны;

На черном рынке:

Покупка – 42,49 гривны;

Продажа – 42,50 гривны;

В обменниках:

Покупка – 41,41 73 гривны;

Продажа – 42,70 гривны.

Официальный курс НБУ: