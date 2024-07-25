Будет ли НБУ влиять в дальнейшем на валютный рынок и что будет с курсом
Источник:НБУ
Известно, что Нацбанк в дальнейшем будет сохранять активное присутствие на валютном рынке. Регулятор назвал причины по которым это будет сделано.
Ситуация на валютном рынке
По словам Андрея Пышного во время брифинга, в первую очередь, присутствие регулятора будет для того, чтобы покрыть структурный дефицит валюты. А также для поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.
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НБУ стремится обеспечить такое состояние валютного рынка, который позволит сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достичь цели по инфляции на прогнозном горизонте,
– говорится в сообщении.
Что происходит с наличным курсом сейчас
По состоянию на утро 25 июля ситуация с долларом на наличном рынке была следующая:
- В банках средний курс продажи и покупки подхватил тенденцию на спад: покупка банками в среднем составляет 41,20 гривны за доллар, а продажа – 41,70 гривны (-8 копеек).
- В обменниках: покупка доллар опустилась существеннее за сутки – до 40,80 гривны, а продажа осталась без изменений – 41,58 гривны, по данным finance.ua.
Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы.
Режим управляемой гибкости останется стратегическим, а значит, все текущие пертурбации, на чем мы неоднократно акцентировали, будут находиться в пределах установившейся системы изменений,
– говорит банкир.