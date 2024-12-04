Как изменится объем международных резервов Украины до конца года
НБУ ожидает, что до конца года объем международных резервов возрастет В конечном счете, он должен достичь 40 миллиардов долларов.
Что будет с международными резервами Украины
Замглавы НБУ Сергей Николайчук отметил, что с 2022 года регулятор смог существенно увеличить международные резервы с 22 до 40 миллиардов долларов в определенные периоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
По нашему прогнозу, на конец этого года резервы снова пересекут эту отметку (40 миллиардов долларов – 24 Канал), учитывая задекларированные объемы международной помощи.
Николайчук уточнил, что структурный дефицит валюты частного сектора является объективной характеристикой работы валютного рынка в настоящее время. Речь идет о ситуации, которая возникла именно во время военного положения.
Поступления международной помощи в целом являются устойчивыми, а НБУ экономно расходует международные резервы, прилагая усилия, чтобы гривневые инструменты пользовались спросом,
– отмечает Николайчук.
Дефицит покрывается через избыток валюты, который возникает в государственном секторе, в результате поступления международной помощи. Эта схема выглядит так:
- Минфин получает валюту от партнеров;
- затем Минфин продает эту валюту НБУ, получая гривну;
- затем эта сумма в гривне через правительственные расходы поступает в экономику.