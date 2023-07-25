Профессии будущего: как изменится рынок труда в Украине

Стремительное технологическое развитие повлекло за собой значительные изменения во многих сферах. Определенные профессии исчезли, ведь человеческий ресурс был заменен на автоматизированный механизм. Через несколько лет некоторые специалисты останутся без работы.

Какие профессии исчезнут через несколько лет

Технологическое развитие постоянно поглощает некоторые специальности. В комментарии 24 Канала эксперт по рынку труда – Валентина Гаврюшенко рассказала, какие профессии скоро исчезнут.

Читайте также От 28 тысяч до 55 тысяч: какую зарплату можно получить в Украине

Прежде всего, что нужно понять – модернизация коснется всех сфер. Человеческий ресурс должен эффективно действовать, механическая деятельность со временем полностью перейдет в автоматизированное русло.

В будущем сокращения терпят:

турагенты;

риелторы;

библиотекари и архивариусы;

операторы call-центра;

кассиры;

секретари и администраторы;

бухгалтеры;

юристы-консультанты;

копирайтеры, корректоры и переводчики.

Любая специальность где возможна техническая замена, вероятно, испытывает кризис. К примеру, профессия кассира легко заменится станциями самокассы, а турагента – автоматическим поиском по четко определенным параметрам в базе курортов.

На какие профессии будет спрос в будущем

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда Ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей. Также примерно на 10% вырастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% – в сфере сельского хозяйства и оборонной сферы

Безусловно, кризисов на рынке труда не избежать. Гаврюшенко считает, что в будущем существенно возрастет запрос на следующие профессии:

цифровые технологии;

сфера образования;

интернет-торговля;

все, что связано с аграрной сферой;

оборонительная деятельность.

То есть, появится потребность в высококвалифицированных специалистах, которые будут продолжать модернизацию. Следует отметить и то, что сложная ситуация в Украине вносит свои коррективы в рынок труда. Аграрная и военная сфера будут стремительно и быстро развиваться.

Размер средней зарплаты в Украине

Размер средней заработной платы в Украине – 11 тысяч гривен. Этот показатель ежегодно повышается, однако это до сих пор не весомая сумма.

Государственная служба занятости сообщила с января по июнь 2023 официально безработными считались 346 тысяч граждан. Из них трудоустроили 76,2 тысяч человек.

По данным портала Work.ua в Украине высокий уровень заработной платы: от 28 до 55 тысяч имеют специалисты из многих сфер, в частности IT, дизайн, курьер по авто, бизнес-аналитики, менеджеры среднего и высшего звена.