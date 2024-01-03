Будут ли расти тарифы на свет: что говорят в Минэнерго

До конца отопительного сезона украинцам не стоит опасаться повышений тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Что будет с тарифами

До конца отопительного сезона 2023-2024 годов повышение цен на электроэнергию для домохозяйств не предполагается. Министр заявил, что в текущем году Украина будет фокусироваться не только на восстановлении, но и расширении своих энергогенерирующих мощностей.

Читайте также Успеть до 5 января: что нужно сделать всем потребителям газа

В качестве "ключевого инструмента" он указал на децентрализацию, увеличение доли использования газотурбинных и газопоршневых установок, а также развитие солнечной и ветровой энергетики.

! По словам Министра, эти мероприятия уже активно реализуются, а в 2024 году они будут интенсифицированы. Галущенко также сообщил, что после российских атак уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы.

Галущенко подчеркнул важность своевременной оплаты за потребляемую электроэнергию гражданами, а также упомянул, что изменение тарифа для населения способствовало привлечению средств для восстановления энергосистемы.

Почему важно платить за электроэнергию

Он отметил, что благодаря выплатам потребителей удалось аккумулировать около 16-18 миллиардов гривен, которые были использованы для ремонтной кампании в компаниях "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Что касается тарифов на электроэнергию, премьер-министр Денис Шмигаль ранее сообщил, что правительство продлило действующие тарифы для населения до конца апреля следующего года, сохранив цену в 2,64 гривны за киловатт-час для домохозяйств.

! С 1 июля 2023 года в Украине были повышены тарифы на электроэнергию для бизнеса в соответствии с решением НКРЭКУ об увеличении предельной цены.