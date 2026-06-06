Трудовые книжки изменятся уже после 10 июня: к чему готовиться украинцам

В Украине продолжается переход на цифровой учет трудовой деятельности. Поэтому у многих работников возникают вопросы относительно дальнейшей роли бумажных трудовых книжек при выходе на пенсию.

Исчезнут ли трудовые книжки после 10 июня?

После 10 июня 2026 года в Украине завершается пятилетний переходный период, отведенный на перевод бумажных трудовых книжек в электронный формат. Поэтому многие работники опасаются, что старые документы потеряют силу или больше не будут учитываться при назначении пенсии.

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Впрочем в Пенсионном фонде отмечают, что после этой даты кардинальных изменений для владельцев бумажных трудовых книжек не произойдет. Граждане и в дальнейшем смогут подавать сведения о трудовой деятельности для внесения в электронный реестр.

Что изменится после завершения переходного периода?

Главное изменение заключается в том, что электронный учет трудовой деятельности фактически станет основным источником данных для подтверждения стажа и назначения пенсий.

В то же время завершение переходного периода не означает прекращения оцифровки документов. В Пенсионном фонде подтвердили, что сканированные копии бумажных трудовых книжек продолжат принимать и после 10 июня.

Останутся ли действительными бумажные трудовые книжки?

Несмотря на цифровизацию кадрового учета, бумажные трудовые книжки не теряют юридической силы. Все надлежащим образом внесенные записи остаются действительными и могут использоваться для подтверждения трудового стажа.

Особое значение такие документы имеют для граждан, которые работали до внедрения электронного учета и системы персонифицированного страхования. Именно поэтому специалисты советуют не выбрасывать трудовые книжки даже после завершения процесса оцифровки.

Сколько документов еще не переведено в электронный формат?

По данным Пенсионного фонда, в электронный реестр уже внесли информацию из более 10 миллионов трудовых книжек. В то же время около 1,5 миллиона документов еще остаются неоцифрованными.

Поэтому после 10 июня украинцы не потеряют возможности подать сведения о своем стаже. Наоборот, Пенсионный фонд продолжит принимать документы и наполнять электронную базу данных, которая в будущем станет основой для назначения большинства пенсионных выплат.

Оштрафуют ли за неоцифрованную трудовую?