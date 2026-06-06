Чи зникнуть трудові книжки після 10 червня?

Після 10 червня 2026 року в Україні завершується п'ятирічний перехідний період, відведений на переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Через це багато працівників побоюються, що старі документи втратять чинність або більше не враховуватимуться під час призначення пенсії.

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Втім у Пенсійному фонді наголошують, що після цієї дати кардинальних змін для власників паперових трудових книжок не відбудеться. Громадяни й надалі зможуть подавати відомості про трудову діяльність для внесення до електронного реєстру.

Що зміниться після завершення перехідного періоду?

Головна зміна полягає в тому, що електронний облік трудової діяльності фактично стане основним джерелом даних для підтвердження стажу та призначення пенсій.

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Водночас завершення перехідного періоду не означає припинення оцифрування документів. У Пенсійному фонді підтвердили, що скановані копії паперових трудових книжок продовжать приймати і після 10 червня.

Чи залишаться дійсними паперові трудові книжки?

Попри цифровізацію кадрового обліку, паперові трудові книжки не втрачають юридичної сили. Усі належним чином внесені записи залишаються чинними та можуть використовуватися для підтвердження трудового стажу.

Особливе значення такі документи мають для громадян, які працювали до впровадження електронного обліку та системи персоніфікованого страхування. Саме тому фахівці радять не викидати трудові книжки навіть після завершення процесу оцифрування.

Скільки документів ще не переведено в електронний формат?

За даними Пенсійного фонду, до електронного реєстру вже внесли інформацію з понад 10 мільйонів трудових книжок. Водночас близько 1,5 мільйона документів ще залишаються неоцифрованими.

Тому після 10 червня українці не втратять можливості подати відомості про свій стаж. Навпаки, Пенсійний фонд продовжить приймати документи та наповнювати електронну базу даних, яка в майбутньому стане основою для призначення більшості пенсійних виплат.

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