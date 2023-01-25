Как и за что можно получить 900 гривен на оплату коммуналки
Источник:Obozrevatel
Украинцы, которые бесплатно поселили в своих домах внутренне перемещенных лиц, смогут получить компенсацию на коммунальные расходы. Речь идет о сумме почти 900 гривен.
Кто может получить 900 гривен
Во время военного положения украинское законодательство предусматривает, что в отопительный сезон компенсация за двух переселенцев составляет около 900 гривен. То есть в день одного переселенца компенсируют 14,77 гривны.
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Лица, желающие получить компенсацию, должны соответствовать определенным критериям, а именно:
- быть совершеннолетним собственником жилья;
- не иметь задолженности за коммунальные услуги;
- приютить в своем жилище переселенцев, не взимая с них плату;
- зарегистрировать у себя этих ВПЛ.
Как оформить компенсацию
- Нужно обратиться в органы местного самоуправления или prykhystok.gov.ua,
- После регистрации с 1 по 5 число ежемесячно обновляйте данные о ВПЛ, то есть указывайте их количество и срок проживания.
Насчет собственника жилья средства будут поступать до 20 числа месяца. Она будет рассчитываться в соответствии с количеством зарегистрированных внутри перемещенных лиц и продолжительностью их проживания.
Также запомните, что компенсация не засчитывается как доход владельца. Поэтому субсидию в таких случаях не будут лишать.
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В феврале меняются правила по жилищным субсидиям
За словами заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светланы Антонюк, теперь субсидию не будут зачислять автоматически. То есть граждане, получив средства на счет, будут самостоятельно осуществлять оплату. Нововведение заработает с 1 февраля 2023 года.Важно, пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.
Возможность безналичной оплаты льгот отменяется, поэтому деньги жилищной субсидии будут поступать насчет получателя или в Сбербанк в случае его отсутствия.