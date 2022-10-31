Свет, вода и мобильная связь: что делать, если снова возникнут проблемы

Россия продолжает ракетный террор. По состоянию на 31 октября снова повреждена энергетическая инфраструктура Украины. Экономика 24 подготовила блок советов, как украинским действовать в случае отключения света, воды и мобильной связи.

Цель России

Как ранее рассказывал 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, Россия пытается разъединить генерирующие мощности Украины с энергетической системой.

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То есть враг целится по так называемым узлам – это инфраструктура, соединяющая генерацию потребителей.

Они бьют по трансформаторам, переключателям. Фактически страна-агрессорка стремится создать гуманитарную катастрофу для Украины. Однако, по моим прогнозам, этого не произойдет,

– добавляет Белявский.

Исчезнет мобильная связь и интернет: что делать

По рекомендациям от Госспецсвязи украинцам в случае обстрелов объектов связи нужно ограничить потребление мобильного интернета до минимума:

используйте фиксированные сети связи всегда, если есть такая возможность – кстати, некоторые укрытия оснащены сетью Wi-Fi;

по возможности откажитесь от видео в пользу текстовых форматов;

отдавайте предпочтение текстовым сообщениям перед звонками и видеовызовами;

сократите все разговоры до минимума, ведь, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую;

установите ограничение трафика в настройках приложений;

выключите режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах:

если не работает сеть вашего оператора, воспользуйтесь национальным роумингом;

загрузите всю необходимую информацию в память смартфона или запишите на бумажке;

установите на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь в случае исчезновения сети.

→ Данные и хранилище или Файлы мультимедиа → Выключите "Фоновая загрузка" или в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".Радиус работы таких приложенийи помех для сигнала (до 60 – 100 метров).

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Как подготовиться к возможным перебоям света и воды

запастись высококалорийными запасами продуктов и воды, в случае отключения света;

Не забывать о павербанках;

А если их нет, то использовать альтернативу: можно заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;



Что делать, если исчез свет / Инфографика 24 канала

Как правильно экономить электроэнергию:

На выходные, если разрешает погода, не оставайтесь дома, чтобы не использовать бытовые электрические приборы;

Стоит много готовить сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить пищу в 11 вечера на 3 – 4 дня;

Пользоваться правилом: одна лампа плюс один прибор одновременно. То есть если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг, а если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку;

по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).



Как действовать на случай отсутствия водоснабжения / Инфографика 24 канала

Что делать, чтобы не перегорели электроприборы

Веерные отключения света могут негативно повлиять на энергоприборы, а именно перегореть. В комментарии 24 каналу эксперт Олег Попенко объясняет, что во избежание этого в квартире можно поставить отсекатель (роле) на каждый вход, где есть мощный прибор. Например, на бойлер, на холодильник, на теплый пол и т.д.

Это позволит при перепадах напряжения в сети сохранить собственную технику,

– добавляет Олег Попенко.

Для бизнеса лучше в этом случае устанавливать бесперебойники, позволяющие сохранить всю необходимую информацию и продолжить работать независимо от перепадов напряжения в сети.

Не забывайте и об обменных трансформаторах в офисных помещениях. Они минимизируют влияние перепадов электроэнергии на технику. То есть, даже если идет перепад, на приборы идет мощность в 220 вольт, объясняет Попенко.

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