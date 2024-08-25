Что делать, если не хватает страхового стажа для оформления пенсии

Для выхода на пенсию каждый украинец должен иметь необходимый страховой стаж. Однако иногда случается так, что его недостаточно.

Как действовать, если не хватает страхового стажа

Если пенсионеру не хватает страхового стажа, он может его докупить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Покупать стаж можно с 16 лет как для себя, так и для других лиц. Стоимость одного месяца стажа составляет 1 760 гривен, что равно минимальному страховому взносу.

Стаж, необходим в 2024 году для выхода на пенсию:

В 60 лет – 31 год стажа;

В 63 года – 21 год стажа;

В 65 лет – 15 лет стажа.

Заметьте! Один год стажа будет стоить 21 120 гривен. Размер и частоту взносов можно определить самостоятельно.