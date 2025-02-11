Доллар или евро: какую валюту лучше держать для обмена

Позиция американской валюты в мире может укрепиться, особенно после прихода к власти в США Дональда Трампа. Поэтому уже традиционно именно доллар стоит внимания в отношении будущих сбережений.

Какая иностранная валюта сильнее

Как рассказал Даниил Монин для 24 Канала, после того, как Дональд Трамп стал новым президентом США, его политика скорее всего будет усиливать позицию доллара, а не евро.

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Монин добавляет, что за последнее время курс евро и так довольно просел. Впрочем есть вероятность, что курс евро может удержаться на своих позициях.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Можно покупать и то, и другое. Но, по моему мнению, лучше все-таки доллар.

Заметьте! Ранее экономист Монин рассказал, что лучшим периодом для покупки валюты является сейчас. Все из-за того, что курс вряд ли будет лучшим в ближайшей перспективе.

Какой курс доллара сегодня