Стаж за предпринимательскую деятельность: при каких условиях он засчитывается весь
- Стаж за предпринимательскую деятельность до 2004 года нужно подтверждать документами.
- Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 2025 году составляет 32 года для 60 лет, 22 года для 63 лет, и 15 лет для 65 лет.
С начала 2004 года произошли значительные изменения в пенсионном законодательстве. В частности, были откорректированы правила начисления стажа.
При каких условиях засчитывается стаж за предпринимательство до 2004 года
Законодательство предусматривает, что периоды осуществления предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года, нужно подтверждать соответствующими документами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Речь идет, в том числе и о деятельности, что осуществлялась с применением специального торгового патента.
Какие подтверждающие документы для этого нужны:
- специальный торговый патент;
- документы о приобретении специального торгового патента (платежные поручения, банковские квитанции, документы, подтверждающие почтовый перевод).
Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025
Минимальное количество стажа, которое нужно для выхода на пенсию зависит от возраста:
- для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет минимум в 2025 году составляет 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Обратите внимание! Количество стажа, которое нужно приобрести будет расти в последующие годы.