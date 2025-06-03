3 июня, 09:57
Как изменился курс злотого после завершения президентских выборов в Польше
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине по состоянию на 3 июня – 11,15 гривны, что на 7 копеек больше, чем 2 июня.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 10,80 гривны, продажа – 11,45 гривны; в обменниках: покупка – 11,05 гривны, продажа – 11,15 гривны.
В начале лета произошел незначительный рост курса злотого в Украине. Польские президентские выборы не сильно повлияли на текущую ситуацию.
Какой сейчас официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 3 июня, официальный курс злотого в Украине – 11,15 гривны (+7 копеек, по сравнению со 2 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках 3 июня
В банках средний курс злотого, как сообщает "Минфин", такой:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать со 2 июня);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (+5 копеек).
Незначительный рост ощутим и в обменнике:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (+2 копейки).
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке, нужно примерно – 1 145 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 115 гривен.
Сколько можно выручить за 100 злотых сегодня
- при сдаче 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 080 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность получить примерно – 1 105 гривен.