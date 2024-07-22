Дополнительный платеж за отопление: что нужно знать украинцам

Украинцы должны платить не только за использованное сырье. Законодательством регламентируется необходимость оплачивать абонентское обслуживание.

За что должны платить абоненты

Платеж, который должен платить потребитель исполнителю устанавливается и закрепляется по индивидуальному договору обслуживания внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг. Это соглашение заключается с регулятором.

Читайте также Какие льготы на коммунальные услуги имеют военнослужащие

Расходы, которые осуществляет исполнитель при реализации своих обязательств, следующие:

начисление платы за коммунальные услуги;

взыскание платы за коммуналку;

обслуживание и замена некоторого оборудования – узлов коммерческого учета (счетчиков) тепловой энергии и воды;

распределение объема потребленных услуг между всеми абонентами.

То есть, расход, что обозначается как абонентское обслуживание, обеспечивает стабильную поставку сырья к абоненту. Соответственно, за это нужно платить и в неотапливаемый сезон. Ведь, несмотря на время года, исполнитель должен осуществлять свои обязательства своевременно, в частности обслуживание оборудования.

Если в многоэтажке установлен общий счетчик, плата равномерно распределяется между всеми жильцами.