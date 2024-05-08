Когда можно получить благотворительную пенсию и какой ее размер

Любой пенсионер в Украине может получить пенсию в виде пожертвования от благотворителя. Такие выплаты начисляют вместе с государственной пенсией.

Когда можно получить благотворительный взнос

Кроме пенсии от государства пенсионер могу получить благотворительную пенсию. Такую выплату может осуществить любое лицо, которое хочет передать определенную сумму для конкретного лица.

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Благотворительное пожертвование пенсионер получит не сразу.

В ПФУ добавили, что благотворительный персонализированный взнос, или благотворительное пожертвование, будет включаться в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств.

На какую сумму могут рассчитывать пенсионеры

Пенсионер не получает всю сумму, которую ему пожертвовали – только 70%. Впрочем, 30% от этого пожертвования распределят между другими пенсионерами.

Само финансирование осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии.

Пенсия раньше, чем в 60 лет

Это регулируется пунктом 6 Постановления правления ПФУ от 15 февраля 2023 года № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру" (с изменениями).

Раньше выйти на заслуженный отдых могут такие категории лиц: