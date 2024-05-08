Когда можно получить благотворительный взнос
Кроме пенсии от государства пенсионер могу получить благотворительную пенсию. Такую выплату может осуществить любое лицо, которое хочет передать определенную сумму для конкретного лица.
Читайте также Когда вырастут выплаты работающих пенсионеров
В ПФУ добавили, что благотворительный персонализированный взнос, или благотворительное пожертвование, будет включаться в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств.
На какую сумму могут рассчитывать пенсионеры
- Пенсионер не получает всю сумму, которую ему пожертвовали – только 70%. Впрочем, 30% от этого пожертвования распределят между другими пенсионерами.
- Само финансирование осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии.
Пенсия раньше, чем в 60 лет
Раньше выйти на заслуженный отдых могут такие категории лиц:
- Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
- Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.
- Люди, которые не могут работать из-за изменений в организации производства и труда, при том, что их трудовой договор расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа.