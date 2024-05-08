Коли можна отримати благодійний внесок
Крім пенсії від держави пенсіонер можу отримати благодійну пенсію. Таку виплату може здійснити будь-яка особа, яка хоче передати певну суму для конкретної особи.
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У ПФУ додали, що благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, включатиметься у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.
На яку суму можуть розраховувати пенсіонери
- Пенсіонер не отримує усю суму, яку йому пожертвували – лише 70%. Втім 30% від цієї пожертви розподілять між іншими пенсіонерами.
- Саме фінансування здійснюється відповідно до дат виплати пенсії.
Пенсія раніше, ніж у 60 років
Раніше вийти на заслужений відпочинок можуть такі категорії осіб:
- Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
- Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.
- Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.
- Люди, які не можуть працювати через зміни в організації виробництва і праці, при тому, що їхній трудовий договір розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.