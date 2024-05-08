Коли можна отримати благодійний внесок

Крім пенсії від держави пенсіонер можу отримати благодійну пенсію. Таку виплату може здійснити будь-яка особа, яка хоче передати певну суму для конкретної особи.

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Зверніть увагу! Благодійну пожертву пенсіонер отримає не одразу.

У ПФУ додали, що благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, включатиметься у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

На яку суму можуть розраховувати пенсіонери

Пенсіонер не отримує усю суму, яку йому пожертвували – лише 70%. Втім 30% від цієї пожертви розподілять між іншими пенсіонерами.

Саме фінансування здійснюється відповідно до дат виплати пенсії.

Зауважте! Це регулюється пунктом 6 Постанови правління ПФУ від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові" (зі змінами).

Пенсія раніше, ніж у 60 років

Раніше вийти на заслужений відпочинок можуть такі категорії осіб: