Коли можна отримати благодійний внесок

Крім пенсії від держави пенсіонер можу отримати благодійну пенсію. Таку виплату може здійснити будь-яка особа, яка хоче передати певну суму для конкретної особи.

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У ПФУ додали, що благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, включатиметься у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.

На яку суму можуть розраховувати пенсіонери

  • Пенсіонер не отримує усю суму, яку йому пожертвували – лише 70%. Втім 30% від цієї пожертви розподілять між іншими пенсіонерами.
  • Саме фінансування здійснюється відповідно до дат виплати пенсії.

Пенсія раніше, ніж у 60 років

Раніше вийти на заслужений відпочинок можуть такі категорії осіб:

  • Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
  • Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.
  • Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
  • Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
  • Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.
  • Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
  • Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.
  • Люди, які не можуть працювати через зміни в організації виробництва і праці, при тому, що їхній трудовий договір розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.