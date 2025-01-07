Спешить не стоит: почему украинцам выгодно выходить на пенсию позже

Украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. От возраста, когда лицо хочет уйти на заслуженный отдых, зависит количество стажа, которое ему нужно приобрести.

Почему пенсионерам стоит выходить на пенсию позже

Выплаты пенсионера могут вырасти, если он продолжит работать, после того, как достиг пенсионного возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также В общий фонд госбюджета Украины поступило более 2 триллионов гривен в 2024 году

Обратите внимание! Коэффициент отсрочки применяется только если лицо не выходит официально на пенсию.

Как растет пенсия, в зависимости от отсрочки:

пенсия увеличивается на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (то есть, 5 лет);

выплаты возрастают на 0,75 % – если такая отсрочка превышает 60 месяцев.

Соответственно, благодаря отсрочке, пенсия увеличивается так:

если один год отсрочки, пенсия возрастает на 6%

при отсрочке в 2 года – 12%;

5 лет – 36%.

Обратите внимание! Для оформления отсрочки лицо также должно обратиться в ПФУ и подать соответствующее заявление.