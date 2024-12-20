У кого из пенсионеров уменьшатся пенсии в 2025 году

В следующем году часть пенсионеров почувствует уменьшение выплат. Это связано с внедрением пенсионной реформы.

Почему выплаты пенсионеров уменьшатся

Пенсионная реформа, которую будут внедрять, повлияет на спецпенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на госбюджет Украины на 2025 год.

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Справка: Спецпенсии – это пенсии, которые назначаются некоторым гражданам, имеющим специальный стаж работы или же такие лица выполняют особые функции, предусмотренные законодательством.

Пенсии должны уменьшиться у:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

То, как именно будет происходить уменьшение специальных пенсий, пока неизвестно. Соответствующий законопроект еще должен разработать Кабмин и подать в ВРУ до 1 июля 2025 года.