Из-за низких пенсий или желания быть полезными многие пожилые украинцы откладывают выход на пенсию и продолжают работать. Действительно ли это выгодно или лучше уйти на отдых, читайте далее.

Работать или идти на пенсию после 60 лет?

Все больше украинцев после достижения пенсионного возраста выбирают не спешить с оформлением пенсии. И не зря, ведь такая отсрочка может существенно увеличить будущие выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа на момент обращения. То есть, чем дольше человек работает после 60, тем выше его пенсия.

Как исчисляется надбавка к пенсии?

Надбавка к пенсии зависит от продолжительности отсрочки выхода на пенсию: если человек продолжает работать до 5 лет после достижения пенсионного возраста, его выплаты возрастают на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа.

Если же период отсрочки превышает 5 лет, надбавка составляет уже 0,75% за каждый месяц работы.

Например! Если пенсионер продолжил работать еще год, его пенсия вырастет на 6%. А за пять лет уже на 30%!

