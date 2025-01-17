"Не должны питать иллюзий": что ждет развивающиеся экономики в течение следующих 25 лет

Страны, чья экономика находятся в стадии развития, столкнутся с проблемами в следующие 25 лет. Это связано с тем, что глобальный рост будет слишком медленным для повышения уровня жизни.

Экономикам, развивающихся, следует готовиться к проблемам

В частности высокая политическая неопределенность будет сдерживать инвестиции развитых стран в более бедные страны, пишет 24 канал со ссылкой на Global Economic Prospects Всемирного банка.

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Развивающиеся, экономики, имеют самые слабые долгосрочные перспективы самые слабые долгосрочные перспективы с начала двадцать первого века. Так слишком мало стран имеют шанс вырасти из страны с низким уровнем дохода до уровня страны со средним уровнем дохода в течение следующих 25 лет.

Экономики, развивающихся, которые в начале века двигались по пути сокращения разрыва в доходах с самыми богатыми экономиками, сейчас в основном отстают еще больше,

– сказал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

Согласно прогнозу, мировая экономика вырастет на 2,7% в 2025-2026 годах. А это ниже среднего показателя в 3,1% до мировой пандемии Covid-19. Кроме того, это слишком мало, чтобы помочь бедным странам догнать более богатые.

Большинство развивающихся, стран, сталкиваются с различными проблемами:

слабые инвестиции;

рост производительности;

старение населения;

экологические кризисы.

Проблемы мировой экономики

В то же время мировая экономика сталкивается с проблемами из-за изменений в торговой политике и геополитической напряженности. Например, война России против Украины с 2022 года и борьба Израиля с ХАМАС и Хезболлой с прошлого года ударили по мировой экономике.

Таким образом произошли сбои в поставке товаров и цепочках поставок. Более того, конкуренция, которая растет между США и Китаем, создала напряженность в мировой торговле.

Важно! Тем временем Дональд Трамп пообещал ввести ряд пошлин, угрожая перевернуть торговые модели и потенциально спровоцировать инфляцию.

К чему готовиться экономикам стран, развивающихся стран

В отчете говорится, что экономики, развивающихся, и страны с рынком, который находится в стадии формирования (включая Китай, Индией и Бразилией), внесли около 60% мирового роста с 2000 года. А это вдвое больше их доли в 1990-х годах. Однако теперь их проблемой являются:

внешние угрозы со стороны протекционистских мер;

геополитической фрагментации;

препятствия в реализации структурных реформ.

Кроме того, темпы достижения стран с низким уровнем дохода (с валовым национальным доходом на душу населения около 3 долларов в день) замедлились. Но 39 стран выросли с 2000 года.

Однако 26 все еще находятся в состоянии стагнации из-за слабого роста, насилие и конфликты. К тому же следует учитывать усиление последствий изменения климата.

Заметьте! Гилл отметил, что "развивающиеся экономики,, не должны питать иллюзий относительно будущей борьбы", потому что следующие 25 лет будут более тяжелым испытанием, чем предыдущие 25.