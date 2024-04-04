Чтобы не потерять выплаты: о чем пенсионеры должны предупредить ПФУ
Некоторые пенсионеры могут потерять свою пенсию из-за того что не предупредили ПФУ об определенных изменениях в своей жизни. В частности это касается документации и места жительства.
О чем надо сообщить ПФУ
Сообщать ПФУ об изменениях необходимо для корректного ведения документации. Сведения об адресе важны, потому что пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А вот информация о трудоустройстве влияет на выплаты.
Читайте также В каких случаях возможно получить пенсию по инвалидности III группы
Украинские пенсионеры в течение 10 дней сообщить ПФУ о:
- получении ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получении нового паспорта в случае утери старого;
- изменении фамилии;
- получении нового ИНН;
- смене места постоянной регистрации;
- выход на работу;
- увольнение с работы.
Напомним! Это регулируется согласно Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и статьи 6 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Как сообщить ПФУ об изменениях
Сообщить об изменениях можно как лично, так и онлайн. Чтобы сделать это онлайн, надо:
- авторизоваться на сайте;
- выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- сформировать заявление во вкладке "Внесение изменений";
- отправить ПФУ.