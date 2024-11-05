Задолженность по коммуналке: есть ли шанс на получение жилищной субсидии

Тема назначения жилищной субсидии в Украине вызывает много вопросов, в частности относительно возможности получения помощи при наличии задолженности по уплате коммунальных услуг. При каких условиях это возможно, читайте далее.

Как задолженность за коммунальные услуги влияет на субсидию

Если домохозяйство имеет просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги более трех месяцев, возникшую в течение трех лет и превышающую 680 гривен, то жилищная субсидия не назначается, даже на следующий период, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также: Кто из украинцев может получить скидку 50% на оплату ЖКУ

Впрочем, если задолженность документально подтверждена и заключен договор о реструктуризации, или же если потребитель оспаривает задолженность в суде, то жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного сезона.

Обратите внимание! Если подтверждение отсутствия задолженности было получено после двухмесячного срока с начала отопительного сезона, то жилищная субсидия назначается со следующего месяца после поступления документа в ПФУ.