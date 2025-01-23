Дают ли участнику боевых действий квартиру: бесплатное жилье от государства

Военнослужащие имеют право на бесплатное жилье от государства согласно законодательству о социальной и правовой защите. Это право распространяется на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Кто имеет право на бесплатное жилье

Для получения денежной компенсации необходимо подтвердить потребность в улучшении жилищных условий и находиться на квартирном учете по месту жительства, сообщает 24 Канал.

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Чтобы получить жилье от государства, военнослужащий должен соответствовать следующим условиям:

Выслуга лет. Минимум 20 лет военной службы.

Минимум 20 лет военной службы. Пребывание на учете. Лицо должно быть зарегистрировано как таковое, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

Лицо должно быть зарегистрировано как таковое, нуждающееся в улучшении жилищных условий. Однократное использование права. Жилье предоставляется только один раз. Оно не должно было быть приватизированным ранее.

Жилье предоставляется только один раз. Оно не должно было быть приватизированным ранее. Регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрирован в населенном пункте, где расположена его воинская часть.

Как получить денежную компенсацию

Также, вместо жилья можно получить денежную компенсацию. Для ее получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете. Вместе с заявлением нужно подать пакет документов:

Основные документы:

Копии документов, удостоверяющих личность (паспорт, идентификационный код).

Копии удостоверений (например, участника боевых действий - УБД).

Дополнительные документы (в зависимости от категории заявителя):

Копия справки о непосредственном участии в АТО/ООС.

Справка военно-врачебной комиссии.

Справка руководителя АТЦ СБУ или Генерального штаба ВСУ.

Для расчета компенсации:

Копии справок о постановке на учет заявителя и каждого члена его семьи.

Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи на включение их в расчет компенсации.

Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые находятся на квартирном учете.

Льготы на приобретение жилья: программа еОселя

Государственная программа еОселя предлагает военнослужащим ВСУ по контракту и работникам силовых структур льготное кредитование для приобретения жилья.

Условия программы:

Льготная ставка: 3% годовых для военнослужащих и силовиков.

Для УБД и ветеранов: 7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади.

Фиксированная ставка: остается неизменной на протяжении всего срока кредита.

Платежеспособность: официальное трудоустройство и уплата налогов являются обязательными условиями.

Требования к участникам программы:

Гражданство Украины. Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях. Возраст заемщика – от 18 до 70 лет (на момент полного погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет). Срок кредита – не более 20 лет. Отсутствие участия в других государственных программах обеспечения жильем. Отсутствие в санкционных списках. Первоначальный взнос – минимум 20% от стоимости жилья.

К слову! Военнослужащие с выслугой не менее 17 лет имеют право на получение земельного участка в выбранном ими населенном пункте для строительства жилого дома. Обеспечить выполнение этого права обязаны местные органы самоуправления.