Дают ли участнику боевых действий квартиру: бесплатное жилье от государства
Военнослужащие имеют право на бесплатное жилье от государства согласно законодательству о социальной и правовой защите. Это право распространяется на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.
Кто имеет право на бесплатное жилье
Для получения денежной компенсации необходимо подтвердить потребность в улучшении жилищных условий и находиться на квартирном учете по месту жительства, сообщает 24 Канал.
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Чтобы получить жилье от государства, военнослужащий должен соответствовать следующим условиям:
- Выслуга лет. Минимум 20 лет военной службы.
- Пребывание на учете. Лицо должно быть зарегистрировано как таковое, нуждающееся в улучшении жилищных условий.
- Однократное использование права. Жилье предоставляется только один раз. Оно не должно было быть приватизированным ранее.
- Регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрирован в населенном пункте, где расположена его воинская часть.
Как получить денежную компенсацию
Также, вместо жилья можно получить денежную компенсацию. Для ее получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете. Вместе с заявлением нужно подать пакет документов:
Основные документы:
- Копии документов, удостоверяющих личность (паспорт, идентификационный код).
- Копии удостоверений (например, участника боевых действий - УБД).
Дополнительные документы (в зависимости от категории заявителя):
- Копия справки о непосредственном участии в АТО/ООС.
- Справка военно-врачебной комиссии.
- Справка руководителя АТЦ СБУ или Генерального штаба ВСУ.
Для расчета компенсации:
- Копии справок о постановке на учет заявителя и каждого члена его семьи.
- Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи на включение их в расчет компенсации.
- Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые находятся на квартирном учете.
Льготы на приобретение жилья: программа еОселя
Государственная программа еОселя предлагает военнослужащим ВСУ по контракту и работникам силовых структур льготное кредитование для приобретения жилья.
Условия программы:
- Льготная ставка: 3% годовых для военнослужащих и силовиков.
- Для УБД и ветеранов: 7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади.
- Фиксированная ставка: остается неизменной на протяжении всего срока кредита.
- Платежеспособность: официальное трудоустройство и уплата налогов являются обязательными условиями.
Требования к участникам программы:
- Гражданство Украины.
- Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях.
- Возраст заемщика – от 18 до 70 лет (на момент полного погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет).
- Срок кредита – не более 20 лет.
- Отсутствие участия в других государственных программах обеспечения жильем.
- Отсутствие в санкционных списках.
- Первоначальный взнос – минимум 20% от стоимости жилья.
К слову! Военнослужащие с выслугой не менее 17 лет имеют право на получение земельного участка в выбранном ими населенном пункте для строительства жилого дома. Обеспечить выполнение этого права обязаны местные органы самоуправления.