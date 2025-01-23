УКР РУС
23 января 2025, 08:00
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Дают ли участнику боевых действий квартиру: бесплатное жилье от государства

Дарья Подвышенная

Военнослужащие имеют право на бесплатное жилье от государства согласно законодательству о социальной и правовой защите. Это право распространяется на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Кто имеет право на бесплатное жилье

Для получения денежной компенсации необходимо подтвердить потребность в улучшении жилищных условий и находиться на квартирном учете по месту жительства, сообщает 24 Канал.

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Чтобы получить жилье от государства, военнослужащий должен соответствовать следующим условиям:

  • Выслуга лет. Минимум 20 лет военной службы.
  • Пребывание на учете. Лицо должно быть зарегистрировано как таковое, нуждающееся в улучшении жилищных условий.
  • Однократное использование права. Жилье предоставляется только один раз. Оно не должно было быть приватизированным ранее.
  • Регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрирован в населенном пункте, где расположена его воинская часть.

Как получить денежную компенсацию

Также, вместо жилья можно получить денежную компенсацию. Для ее получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете. Вместе с заявлением нужно подать пакет документов:

Основные документы:

  • Копии документов, удостоверяющих личность (паспорт, идентификационный код).
  • Копии удостоверений (например, участника боевых действий - УБД).

Дополнительные документы (в зависимости от категории заявителя):

  • Копия справки о непосредственном участии в АТО/ООС.
  • Справка военно-врачебной комиссии.
  • Справка руководителя АТЦ СБУ или Генерального штаба ВСУ.

Для расчета компенсации:

  • Копии справок о постановке на учет заявителя и каждого члена его семьи.
  • Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи на включение их в расчет компенсации.
  • Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые находятся на квартирном учете.

Льготы на приобретение жилья: программа еОселя

Государственная программа еОселя предлагает военнослужащим ВСУ по контракту и работникам силовых структур льготное кредитование для приобретения жилья.

Условия программы:

  • Льготная ставка: 3% годовых для военнослужащих и силовиков.
  • Для УБД и ветеранов: 7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади.
  • Фиксированная ставка: остается неизменной на протяжении всего срока кредита.
  • Платежеспособность: официальное трудоустройство и уплата налогов являются обязательными условиями.

Требования к участникам программы:

  1. Гражданство Украины.
  2. Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях.
  3. Возраст заемщика – от 18 до 70 лет (на момент полного погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет).
  4. Срок кредита – не более 20 лет.
  5. Отсутствие участия в других государственных программах обеспечения жильем.
  6. Отсутствие в санкционных списках.
  7. Первоначальный взнос – минимум 20% от стоимости жилья.

К слову! Военнослужащие с выслугой не менее 17 лет имеют право на получение земельного участка в выбранном ими населенном пункте для строительства жилого дома. Обеспечить выполнение этого права обязаны местные органы самоуправления.