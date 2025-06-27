Есть четкий план, как заставить Россию остановить войну: эксклюзивные детали с "Форума государства и бизнеса"

Сегодня, 27 июня 2025 года, состоялся "Форум государства и бизнеса". Там была представлена разбитая российская техника, которая каждую ночь атакует украинские города.

Ведущая Дарья Трунова рассказала 24 Каналу, что значительную часть компонентов для оружия россиянам поставляют западные страны. Шокирует то, что больше всего элементов для вражеской техники в Россию поступает из Соединенных Штатов Америки – 54%, из Европы – 25% и Азии – 21%.

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"Понятно, почему Путин настолько против, чтобы были введены новые европейские и американский санкции", – сказала она.

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На форуме 27 июня выступил Владимир Зеленский, он подчеркнул, почему санкции против России настолько важны.

К сожалению, даже страны Запада до сих пор продолжают поставлять оборудование россиянам. Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, которые есть в дронах и ракетах России,

– отметил он.

Известно о поставках станков оккупантам из не менее 12 стран мира, в частности из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Турции и США.