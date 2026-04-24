Даже до 60 лет: кому предусмотрены досрочные пенсионные выплаты

Возможность выйти на пенсию в Украине зависит от страхового стажа. В частности, в 2026 году требования к стажу несколько изменились.

Когда выходят на пенсию в Украине в 2026 году?

Об этом рассказала начальница управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Лариса Бабич, о чем пишет Суспільне.

В текущем году выйти на пенсию можно при следующих обстоятельствах:

в 60 лет – должен быть стаж от 33 лет;

в 63 года – как минимум 23 лет стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

В то же время есть определенный перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсионные выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Первая категория – это люди, имеющие особый статус. Сейчас среди них:

УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) военных по достижении мужчинами возраста в 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин; многодетные матери (родившие пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, но если они воспитали детей до шестилетнего возраста, достигли возраста 50 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! По выбору матери (или в случае ее отсутствия) если воспитание детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту. Но тоже при определенных условиях – достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Вторая категория – это увольнении за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при условии регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую пенсию возникает, если украинец или украинка на момент увольнения приобрел или приобрела страховой стаж, который нужен для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Третья категория – это те граждане, имеющие определенные заболевания. Речь идет о людях с болезнью гипофизарный нанизм или лица с лица с диспропорциональной низкорослостью.

Также в эту категорию входят лица с инвалидностью по зрению I группы – незрячие и лица с инвалидностью с детства I группы.

Обратите внимание! Но по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа – не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

Что еще следует знать пенсионерам?

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в 2026 году. Транспортная льгота предусмотрена в трамваях, автобусах, троллейбусах, пригородных электричках. Однако при наличии пенсионного удостоверения. За такси, поезда и т.д. пожилым людям придется платить.

В то же время новая денежная выплата – 1 500 гривен – не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи. Также эта финансовая поддержка не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.