ИИ на службе армии: DeepSeek уличили в сотрудничестве с военными Китая

Китай ищет способ, чтобы обойти американские ограничения на экспорт. Чтобы достичь своего, власти привлекают новейшие технологии.

Как DeepSeek обходит экспортные ограничения

Компания DeepSeek из Ханчжоу, которая занимается искусственным интеллектом, оказывала поддержку военным и разведке Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, DeepSeek использовала схемы обхода экспортных ограничений, чтобы получить доступ к передовым микросхемам, изготовленных в США.

Речь идет о больших объемах мощных чипов H100, которые производит компания Nvidia.

Доступ Китая к ним ограничили с 2022 года из-за опасений США относительно их военного использования.

DeepSeek пыталась использовать фиктивные компании в Юго-Восточной Азии, чтобы обойти экспортные ограничения, и стремилась получить доступ к дата-центрам в регионе, чтобы дистанционно работать с американскими чипами,

– рассказал чиновник.

Стоит знать! Пока неизвестно, удалось ли DeepSeek успешно обойти ограничения. Также пока нет информации о том, планируют ли США новые санкции или экспортные ограничения против DeepSeek на фоне этих обвинений.

В чем обвиняют компанию DeepSeek

Ранее американское правительство не разглашало оценку деятельности компании DeepSeek. О связях с китайскими военными заговорили на фоне масштабной торговой войны между США и Китаем.

Компанию обвиняют в передаче пользовательских данных и аналитики государственному аппарату в Пекине.

Данные американских пользователей якобы передаются в Китай через инфраструктуру, связанную с государственной телекоммуникационной компанией China Mobile.

Кроме того, DeepSeek фигурирует в более 150 записях о госзакупках Народно-освободительной армии Китая и других структур оборонного сектора, которым она предоставляла технологические услуги.

Стоит знать! Обвинения в сотрудничестве DeepSeek с военными может вызвать беспокойство относительно конфиденциальности их данных среди десятков миллионов людей по всему миру, которые ежедневно пользуются услугами компании.