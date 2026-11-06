Украинцы массово переходят на генераторы: выдержит ли топливный рынок новый спрос

Из-за риска длительных отключений электроэнергии украинцы и бизнес все активнее используют генераторы, увеличивая потребность в бензине и дизельном топливе. Это создает дополнительную нагрузку на рынок топлива, который в то же время сталкивается с высокими закупочными ценами и логистическими трудностями.

Украина вступает в зимний период на фоне рисков для энергосистемы и подорожания топлива. Из-за отключений электроэнергии растет потребность в генераторах, а значит, и спрос на бензин и дизельное топливо. В то же время импортеры сталкиваются с логистическими трудностями и высокими закупочными ценами. Хватит ли Украине топлива этой зимой, угрожает ли рынку дефицит и как это повлияет на цены на АЗС, разбирался 24 Канал.

Как отключения электричества создают дополнительный спрос на топливо

Использование генераторов в Украине уже давно перестало быть исключением и превратилось в привычный способ пережить отключения электроэнергии. Однако с приближением холодов зависимость от автономного питания только усиливается.

Если при кратковременном отсутствии света генератор может работать несколько часов, то во время длительных отключений его приходится запускать чаще, а значит, регулярно пополнять запасы топлива. Причем дополнительную нагрузку на рынок топлива создают не только владельцы частных домов.

Генераторы стали необходимостью для супермаркетов, аптек, ресторанов, офисных центров и производственных предприятий. Для многих из них автономное энергоснабжение – не просто способ сохранить комфорт, а условие продолжения работы, сохранности товаров и предоставления услуг даже во время длительных отключений.

Потребность в топливе зависит и от типа оборудования.

Небольшие бытовые генераторы в основном работают на бензине, тогда как более мощные установки, используемые в бизнесе, часто требуют дизельного топлива.

Соответственно, ухудшение ситуации в энергосистеме может одновременно увеличить потребление обоих видов топлива, создавая дополнительную нагрузку на импорт и внутреннюю дистрибуцию.

Масштаб такого спроса уже оценивали в топливной отрасли. В частности, в январе 2026 года директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал, что на генераторы приходится около 10% общего потребления бензина и дизельного топлива, или 70–80 тысяч тонн в месяц.

Поэтому эксперт подчеркивал, что даже такой дополнительный спрос не обязательно влияет на розничные цены, если импортеры могут обеспечить необходимые объемы поставок.

Эта оценка относится к началу года, поэтому ее не стоит автоматически переносить на нынешний отопительный сезон. Однако она дает представление о том, насколько ощутимой может быть нагрузка со стороны генераторов для топливного рынка.

Как меняется импорт бензина в Украину

Первые признаки сезонного оживления спроса уже заметны в статистике поставок. По данным Консалтинговой группы "А-95", в октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако больше, чем в сентябре.

Именно такую месячную динамику эксперты связывают с сезонным увеличением генераторного спроса.

Если оценивать ситуацию в более широком контексте, то по итогам января–октября импорт бензина достиг 1,42 миллиона тонн. Это на 12% больше, чем за десять месяцев прошлого года. В то же время в "А-95" отмечают, что среди основных видов моторного топлива именно бензиновый сегмент пока остается полностью сбалансированным.

Таким образом, дополнительный спрос на бензин из-за использования генераторов пока не привел к критическому дисбалансу между поставками и потреблением. Более того, эксперты ожидают дальнейшего увеличения импорта до конца года. Это означает, что поставщики уже учитывают сезонный фактор при планировании закупок.

Однако нынешние показатели не дают оснований полагать, что ситуация останется неизменной в течение всей зимы. Дальнейшая динамика будет зависеть от:

продолжительности отключений;

температуры воздуха и интенсивности использования генераторов.

Если потребность в автономном энергоснабжении будет расти быстрее, чем импортеры смогут наращивать поставки, нагрузка на бензиновый сегмент также усилится.

Хватит ли Украине бензина и дизеля этой зимой

Несмотря на относительно сбалансированную ситуацию с бензином, перспективы обеспечения украинского рынка дизельным топливом сопряжены с большими рисками. Речь идет не столько об отсутствии ресурса на внешних рынках, сколько о сложностях с его доставкой и финансированием закупок.

Например, в октябре Украина импортировала 585 тысяч тонн дизельного топлива. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В целом за десять месяцев объемы поставок достигли около 5,33 миллиона тонн, также превысив прошлогодний показатель на 3%.

Однако положительная динамика импорта не означает, что у поставщиков есть достаточно возможностей для дальнейшего наращивания закупок. Впрочем, эксперты обращают внимание на сложную ситуацию с логистикой и высокие мировые цены на нефтепродукты.

Справочно! Дорогая и длительная транспортировка в сочетании с подорожанием ресурса существенно сократила оборотный капитал украинских импортеров. Это может стать препятствием для увеличения поставок именно тогда, когда потребность в дизельном топливе будет расти.

Важно учитывать то, что дизельное топливо нужно не только автомобилистам. Его используют грузовые перевозчики, аграрный сектор, предприятия и владельцы мощных генераторов. То есть дополнительный спрос со стороны энергетического сектора накладывается на потребности других отраслей, которые не могут существенно сократить потребление без риска для своей работы.

Откуда поступает топливо в Украину

Украина постепенно меняет географию поставок, стараясь не зависеть от отдельных логистических направлений. В частности, в октябре:

больше всего дизельного топлива поступило из Польши – около 235 тысяч тонн;

еще примерно 155 тысяч тонн обеспечила Румыния, а 90 тысяч тонн – Литва.

Такая структура импорта позволяет распределять поставки между несколькими странами и снижать зависимость от одного маршрута. В то же время диверсификация не устраняет проблем с доставкой ресурса.

Для стабильного обеспечения рынка важно не только иметь альтернативных поставщиков, но и обеспечить достаточную пропускную способность транспортных коридоров, скорость перевозок и финансовые возможности компаний для оплаты новых партий топлива.

Отдельным вопросом остается железнодорожная логистика. В "А–95" положительно оценивают введение правительством "зеленых коридоров" для автомобильного транспорта, однако подчеркивают, что этого недостаточно для гарантированной поставки необходимых объемов.

Отрасль также нуждается в решении проблем с железнодорожными перевозками, которые играют важную роль в доставке импортного ресурса.

Таким образом, даже при наличии нескольких стран-поставщиков стабильность рынка зависит от того, насколько бесперебойно будет работать вся система импорта. Если транспортировка будет задерживаться, а финансовые возможности компаний для закупок будут сокращаться, увеличить предложение в соответствии с новым спросом будет сложнее.

Почему ситуация в энергетике может усилить давление на рынок топлива

Дополнительную неопределенность в ситуацию с топливом вносит состояние украинской энергосистемы. 4 ноября Международное энергетическое агентство обнародовало оценку готовности Украины к отопительному сезону 2026–2027 годов. В организации предупредили, что из-за усиления российских атак страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии в течение ближайших месяцев. Масштаб перебоев будет зависеть, в частности, от интенсивности атак и погодных условий.

В то же время Украина наращивает мощности распределенной генерации. За последний год добавилось около 400 МВт газовой генерации, а также новые мощности ветровой энергетики и системы накопления электроэнергии. Это повышает устойчивость энергосистемы, однако не устраняет риск длительных отключений электроэнергии.

Важно, что развитие газовой генерации и накопителей не означает автоматического сокращения спроса на бензин и дизельное топливо. Эти технологии имеют иное топливное обеспечение или вообще не требуют моторного топлива.

Они могут снижать нагрузку на сеть и зависимость отдельных потребителей от автономных установок, но потребность в бензиновых и дизельных генераторах при длительных отключениях все равно останется.

Поэтому для топливного рынка будет важно не только общее состояние энергосистемы, но и то, как долго домохозяйства и предприятия будут вынуждены обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно.

Возможно ли новое подорожание топлива

Увеличение потребления бензина и дизельного топлива из-за работы генераторов создает дополнительный фактор давления на цены. Особенно это может ощущаться зимой, когда домохозяйства и предприятия будут тратить больше топлива на автономное электроснабжение.

Впрочем, спрос на генераторную электроэнергию – лишь одна из составляющих ценообразования.

Украина зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому стоимость топлива на АЗС в значительной степени определяется мировыми котировками, закупочными ценами, валютным курсом и транспортными расходами.

Если импортерам придется закупать ресурс дороже или использовать более дорогие логистические маршруты, эти расходы в конечном итоге могут отразиться на розничной стоимости бензина и дизельного топлива.

Дополнительное давление на дизельный сегмент создает и переход на зимние марки топлива: в начале ноября иностранные поставщики повышали премии на ноябрьские партии дизельного топлива из-за удорожания морской и железнодорожной логистики, а также сезонного увеличения спроса на зимнее топливо.

Не менее важным остается валютный фактор. Поскольку импортное топливо закупают за иностранную валюту, ослабление гривны способно увеличить расходы поставщиков даже при неизменных мировых котировках. Соответственно, генераторный спрос может усиливать уже существующее ценовое давление, но не является единственной или обязательно главной причиной подорожания.

Таким образом, говорить о неизбежном дефиците бензина и дизельного топлива в Украине этой зимой пока нет достаточных оснований. Октябрьская статистика свидетельствует, что импорт обоих видов топлива превышал прошлогодние показатели, а бензиновый сегмент остается сбалансированным.

Если отключения продлятся долго, а логистические и ценовые ограничения усилятся, рынок топлива будет испытывать все большее давление. Поэтому ключевым испытанием этой зимой станет не столько наличие топлива на внешних рынках, сколько способность Украины бесперебойно обеспечивать его поставки.