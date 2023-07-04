В "раю" проблемы: россияне могут остаться без бензина

Несмотря на то, что у России огромные запасы нефти и нефтепродуктов, которые продает за границей, в стране вскоре может возникнуть дефицит бензина. Как сообщают, запасы, якобы имеющие россияне сейчас, "лишь на бумаге".

Дефицит бензина в России

Как сообщают российские СМИ, к настоящему моменту рынок бензина оказался в состоянии "идеального шторма". Биржевые цены с начала 2023 года взлетели более чем на 70%, а к концу июня достигли исторических рекордов.

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что российское правительство уверяет, что производство бензина в стране только растет. Впрочем, по данным Reuters , на оптовом рынке страны действительно возник дефицит.

По словам трейдеров и экспертов в этой отрасли, когда нефтеперерабатывающие заводы отправили на сезонные ремонты, в России перед этим сформировали "неприкосновенный запас" бензина в 2 миллиона тонн. Однако когда НПЗ остановили работу, запасы топлива так и не поступили на рынок.

Что случилось на самом деле

Есть две версии, что могло случиться с запасами бензина:

Первая – "запасы были только на бумаге", говорит один из анонимных источников. Это просто объясняет то, что в июне суммарный размер первичных биржевых продаж бензина на бирже был на 22% ниже, чем в июне прошлого года. Впрочем, продажи А-92 упали на 32%.

Вторая – нефтяные компании намеренно придерживают объемы топлива, чтобы впоследствии продавать его по более высоким ценам. Это все потому, что нефтяники пытаются компенсировать дорогим бензином резкое сокращение выплат из российского бюджета.

На сколько поднялись цены на топливо в Украине в июле

По данным "Минфина" средние цены на топливо по состоянию на 3 июля поднялись в среднем на две гривны:

Следовательно, бензин А-95+ стоит 49,61 гривны, цена выросла почти на 3 гривны;

Бензин А-95 – 46,84 гривны, прибавил в цене почти на 2 гривны;

Бензин А-92 – 44,11 гривны, цена выросла на немного больше, чем 2 гривны;

Дизельное топливо – 45,44 гривны, тоже немного больше, чем 2 гривны;

Газ автомобильный – 22,81 гривны, стоимость поднялась почти на 1 гривну.

с 1 июля власти вернули довоенный уровень НДС 20%. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году его сократили до 7%.